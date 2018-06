Une novillada sans picador le matin avec les élevages d’Alma Serena et de La Espera, excellents, pour Yon Lamothe de l’école Adour Aficion et Solal Calmet « Solalito » de Nimes. Triomphe des deux jeunes aspirants. Le soir corrida des toros de Fuente Ymbro pour Daniel Luque , Tomas Campos et Jesus Enrique Colombo.

_Très belle entrée sous le soleil. Colombo coupe trois oreilles, Daniel Luque deux au cinquième toro. Campos en dépit de belle séries repart bredouille. Tour d’honneur posthume à la dépouille du troisième exemplai_re.

Contraste saisissant entre la tauromachie de vérité et le spectacle enjoué. Colombo a pour excuse la verdeur de sa jeunesse, son enthousiasme juvénile qui l’emporte vers trop d’électricité et qui nuit à la réelle profondeur du toreo. Il a belle envie mais il est sec dans la gestuelle et virevoltant. A la recherche du succès. On peut , on doit lui pardonner. Il est autorisé toutefois de préférer autre chose : la vérité taurine! Colombo l’opposé contraire de Daniel Luque. L’andalou de Gerena est un fruit mur, un torero savoureux. Il prend le temps du toro. Le "temple". Mesure la charge, s’appesantit sur la préparation avant le déclenchement de la charge. C’est exquis. La chair de poule qui comme vague submerge le béotien tout autant que le vieux baroudeur d'arène. C’est proche de la perfection. Une grâce. Un enchantement. Sa lenteur est une caresse. Et tout parait formidablement simple. Luque maitrise. Il a la réflexion, l’inspiration, l’anticipation et l’adéquation toujours juste de la main au rythme du toro. Luque a donné leçon de tauromachie pure, fine, totale. De face , en face, en fantaisie de gouts, une musique du toreo jamais tue, toujours vibrante, un adagio. Face à des Fuente Ymbro correctement présentés pour arène de troisième catégorie avec de la race et de la noblesse. Ce qui exige aussi. Terriblement. Et marque les différences. Le doigté de Luque, l’enchantement qui nait de son toreo ont fait le reste. Si telle chose admirable pouvait se répéter à Dax le 13 aout, la cité thermale offrirait le plus bel écrin encore une fois à ce torero indispensable.