Toros à Mont- de- Marsan, St Perdon au Plumaçon

Une si belle habitude

St Perdon au Plumaçon, un rendez- vous posé qui clôt la temporada montoise. Délicieux et précieux après midi qui mérite la plus grande attention tant il est vrai que depuis que les St perdonnais, suite à l'incendie accidentel de leur vieille arène de bois, se sont installés dans la cité aux trois rivières, ils offrent spectacle sérieux. Ils ont tout autant contribué à faire découvrir ou redécouvrir des élevages délaissés par l'entremise de la novillada concours qu'ils ont maintenu à flot jusqu'aux portes de l'épidémie. St Perdon, en cette année encore pandémique, abandonne à regret la novillada concours qui a donc fait sa réputation pour revenir à une configuration formelle avec l’élevage d’El Pincha. La ganaderia, fondée par le navarrais Jose Antonio Baïgorri, a été reconstituée à Losada, près de Logroño, il y a une quinzaine d’années avec du toro de Gerardo Ortega puis Luis Algarra, du Domecq par la bande. Une corrida et deux novilladas cette saison, l’ensemble plutôt probant. El Pincha avait remporté le prix de la concours de St Perdon en 2017. Le 16 aout dernier Manuel Perera qui est du cartel de ce soir a coupé deux oreilles à un Pincha. Le novillero d’Estrémadure peu à son avantage à Dax avait triomphé mi-juillet à Garlin devant les Pedraza. Christian Parejo, lui, trois courses à son actif cet été, s’est imposé à Béziers, Istres et Jaen. Natif de Cadiz, il est de la bonne sève qui monte. Adam Samira, enfin, dix-neuf ans, jeune homme timide né au bord de l’étang du Vaccarès. Il a fait ses débuts avec la cavalerie en avril 2019 lors de la feria d’Arles. Depuis, son parcours est maigre, une oreille sur un Yonnet en septembre de l’année dernière. Une oreille à Tarascon il y a huit jours.

Manuel Perera © Maxppp - Antonio CASTAÑARES VELASCO