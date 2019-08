Toros à Mont-de-Marsan, St Perdon ...dix ans de Plumaçon

Département Landes, France

Très bonne prestation des Baltasar Ibàn le matin et une oreille pour chacun des novilleros. Corrida concours très entretenue le soir. Victor Hernandez, torero castillan, qui faisait sa présentation dans le sud-ouest, coupe deux fois un trophée et sort en triomphe. Le novillo d’El Pincha sacré vainqueur du concours.

Victor Hernandez, inédit et triomphant © Radio France - Pab

Il y a une décennie les très typiques arènes de bois de St Perdon partaient en fumée suite à un incendie accidentel. Les St Perdonnais qui depuis 1984 organisaient là leur novillada votive se retrouvent démunis. Geneviève Darrieussecq, alors maire du Moun, invite les sinistrés à continuer en leur offrant asile au Plumaçon. St Perdon y a gagné en visibilité, en notoriété et en reconnaissance. Et depuis sept ans ils ont augmenté la dose en créant et pérennisant une corrida concours de novillos. Laquelle désormais fait référence des deux côtés des Pyrénées. Pour célébrer ses dix années de Plumaçon les organisateurs proposaient double ration : une novillada de Baltasar Ibàn le matin avec entre autre le torero landais Yon Lamothe. Et leur concours le soir. Six novillos de six élevages différents et référents pour trois novilleros. Un exercice particulier qui met le toro en valeur avant les hommes. St Perdon a soufflé dix bougies au Plumaçon, et ce fut un beau dimanche.

Christophe Andiné, Fernando Cruz et Juan Carlos Carballo, trio taurin © Radio France - pab

Excellente novillada de Baltasar Ibàn le matin, une oreille pour chacun des deux jeunes toreros hélas au-dessous globalement des belles qualités et promesses de leurs novillos. Le soir 7è novillada concours de St Perdon pour la décennie au Plumaçon. Une course pertinente, soutenue, entretenue donnant du spectacle et de la variété. Sans grand « tercio » de piques cependant. Aucun toro ne s’est investi avec bravoure durable, classe et constance au cheval. Cinq exemplaires sur six dans la présentation idoine des caractéristiques de leurs races réciproques ont apporté du spectacle permanent. La prime au dernier, l’exemplaire d’El Pincha, toro quasi complet. Diego San Roman est passé un peu à côté de l’histoire. Le mexicain sans réussite. Juan Carlos Carballo, formidable chef de lidia, a sculpté une deuxième faena classique, essence même du « toreo » de vérité. Il tue mal. Enfin Victor Hernandez, formé à Guadalajara, s’impose avec une tauromachie authentique, belle, onctueuse et décidée. Bel anniversaire en vérité.



Victor Hernandez, le triomphe © Radio France - pab