Rion et Roquefort, tauromachies sérieuses pour aspirants au grand coeur et de grand labeur.

Mont-de-Marsan, France

Ce dimanche, feria des novilladas sans picador dans la si belle arène fleurie de Rion- des- Landes. Un rendez tout autant taurin que champêtre depuis trente ans et une véritable réussite à tous les niveaux. Du bétail d’Alma Serena des frères Bats le matin avec une grande qualité encore une fois. Valentin Hoyos Calama de Salamanque découvert ce printemps au Bolsin de Bougue coupe une oreille et Niño Jullian du Centre Français de Tauromachie de Nimes en coupe deux , une vraie révélation que ce gamin qui n'en est qu'à sa troisième novillada sans picador. Novillos de Valdefresno l’après-midi. Moins en volume que les saisons précédentes mais complexes de manière pertinente , en cornes, et nobles pour trois d'entre eux. Succès de Solal Calmet » Solalito » lui aussi de Nîmes, deux oreilles également au sixième Valdefresno. Le vénézuélien Jose Antonio Valencia prend pour sa part un trophée.

Yon Lamothe, triomphe à Roquefort - P Latour

A Roquefort très impressionnante et complexe novillada du Conde de la Maza. Kevin de Luis de Séville coupe une oreille tout comme l’autre andalou Aquilino Giron. La course est énorme, deux toros se sont laissés faire, pour les autres bagarre incessante. Mais Roquefort reste fidèle à sa tradition de tauromachie sans concession. Le matin pour la novillada sans picador le landais Yon Lamothe coupe deux fois une oreille dans la Monumentale des Pins.