Toros à Villeneuve-de-Marsan, Canton fait roi

Cela intervient après l’annulation de la cérémonie initialement prévue le 27 juillet à Bayonne mais qui avait dû être reportée en raison de fortes averses.

Canton, né à Pau, réside à Assom, petite commune près de Nay en Béarn. Il est entré enfant encore ans à l’école taurine de Richard Milian à Cauna près de St Sever. C’est là qu’il a été formé. Canton pour qui cette cérémonie particulière n’est qu’une étape, un début, surtout pas une fin. Il a joué au rugby, au hand ball, aurait pu se consacrer à la musique, ou à la montagne. Un jour d’été il découvre les toros à Béziers lors de vacances familiales. Dès lors la vie de Dorian Canton ne sera plus axée que sur une ambition : devenir torero. A neuf ans il entre à l’école taurine Adour Aficion au pied de St Sever, dirigée par l’ancien matador…biterrois Richard Milian. Histoire dans son Histoire. Il fait ses gammes chaque mercredi. Toutes les fins de semaine également son père l’amène du piémont des Pyrénées pour s’entrainer à Cauna. Canton débute en novillada piquée l’an dernier à Mugron. La saison démarre sur des chapeaux de roue puis baisse un peu de régime. Cependant un an et quatre mois après avoir débuté avec la cavalerie Dorian Canton sera fait ce soir matador de toros. Un délai extrêmement bref. Très rare. Une alternative pourtant décidée par le jeune béarnais qui a fort caractère et dit savoir où le guide son envie. Canton qui voit de chez lui les premières vignes du Jurançon, consacré matador par un certain ...Pinar, avec comme témoin un torero qui vit en Bas Armagnac et dont la maison familiale touche les premiers ceps...les augures sont bons pour une sacrée soirée, sacrée cuvée non?

Dorian Canton sera fait matador ce soir par le matador espagnol Ruben Pinar avec comme témoin le torero gascon Thomas Dufau devant des toros de Patrick Laugier.