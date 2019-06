Toros,corrida de La Brède, le retour de Leal

La journée taurine de La Brède aux confins de la Gironde et des Landes, en plein cœur de Gascogne. Des toros de Fuente Ymbro pour Daniel Luque,Juan Leal et Juan Ortega.

Département Landes, France

Belle entrée, course correctement présentée et entretenue même si le bétail a été moins probant que les années précédentes. Juan Leal qui faisait son retour après sa gravissime blessure de Madrid il y a trois semaines coupe deux oreilles. Luque et Ortega, une chacun.

C’est l’arène la plus septentrionale de France, La Brède, la plus au nord de l’Europe des toros. On y célèbre une fête singulière entre grands vignobles et pignada. Flonflons, bal musette et belles courses de toros. Les Fuente Ymbro sont habitués du lieu tant il est vrai que cet élevage connu et vu a inscrit de forts belles pages dans les arènes en tubes de La Brède. Et pas plus tard que l’année dernière avec justement Daniel Luque. L’andalou touche au sublime ces dernières années, et se révèle enfin, la saison passée à Dax ou Bayonne, cette année à Vic, à Aire dimanche dernier. Il est accompagné de Juan Leal. Le jeune arlésien installé à Séville reprenait aujourd’hui après son grave coup de corne de Madrid. Avec eux, Juan Ortega, un sévillan jamais vu en France depuis son alternative

Des Fuente Ymbro bien balancés mais moins probants que les éditions précédentes, avec moins de race et assez inconstants dans leurs comportements. Plusieurs exemplaires expressifs dans la mono pique mais sans longueur dans l’engagement. Dans le jeu il y a eu à boire et à manger. Toros vite délités, manquant de jus, avec des charges courtes, arrêtés pour certains, avisé le premier de Juan Ortega.

Luque , un cyclone de lenteurs © Maxppp - JuanJo Martín

Daniel Luque aurait pu sortir en triomphe une nouvelle fois s’il n’avait pas eu des carences avec l’épée, phénomène rare chez l’andalou. Il sert deux faenas qui sans être absolues offrent des perles avec notamment une première débutée ourlée à gauche par de profonds « muletazos » incomparables. Son toro se décompose vite quand il prend la main droite et les séquences se font rares. Au cinquième, Luque, avec un exemplaire médiocre, parsème la construction de succulences sans que jamais pourtant il ne puisse aller plus haut et plus loin. La faena est construite, par moment inspirée, mais il tua mal.

Juan Leal, lui, revenait de sa terrible « cornada » de la San Isidro. Juan Leal. IL reprenait après son terrible coup de corne de Madrid, toujours douloureux encore, mais avec bonheur de se retrouver en piste. Le jeune arlésien qui vit à Séville sera à Mont- de- Marsan en juillet pour affronter les Victorino Martin. On lui a retiré les points de suture il y a deux jours seulement et l’arlésien de souffrir encore d’une nécrose cruelle. Cela ne l‘a pas empêché de s’investir à fond dans son style particulier. Début de la première faena au centre et à genoux puis engagement total. Bonnes séries droitières. A gauche l’affaire est moins limpide. Il finit dans un « toreo encimista » dont il est coutumier, c’est sa marque, son »gusto ». Au cinquième faiblard le provençal de Séville extrait la quintessence d’un animal retors et sans classe. Il va au bout de l’histoire, à sa manière, en se battant. Tue bien mal mais coupe quand même un trophée.

Quant à Juan Ortega, sévillan de vingt-huit ans, matador depuis quatre ans et demi, inédit dans le quartier, il a fait preuve de bien des atouts même si tout cela n’a pu être accompli totalement. De la cape de grande navigation inspirée, une muleta douce, sauve et gourmande. Trop court l’ensemble cependant pour acclamer, mais suffisant savoureux pour que l’on ait envie de le revoir. Plusieurs fois. D’ici là il faudra qu’il règle un majeur problème avec l’estoc.