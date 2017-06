Toros, deux oreilles pour Perera à St Sever

Ce dimanche deuxième volet d’un weekend taurin riche en Gascogne. après La Brède, St Sever célèbrait ses fêtes de la Saint Jean. Les arènes du cap de Gascogne proposaient une corrida d’El Pilar pour Curro Diaz, Miguel Angel Perera et Jose Garrido

Deux tiers d’arène pourcette corrida de vedettes. Diaz coupe une oreille, Perera deux et sort en triomphe, Garrido laisse belle impression. La course malheureusement faible n’a pas permis une totale réalisation.

Miguel Angel Perera - twitter

La corrida d’El Pilar, élevage fameux au demeurant, a affectivement et bien malheureusement révélé surtout de la faiblesse endémique. Nobles, certes, les toros de la famille Fraïle, mais hélas manquant de gaz et de pattes donc jus donc de distance ce qui génère et le bon toreo et la vraie émotion. Un lot assez disparate par ailleurs aux cornes très abimées pour ne pas dire plus concernant les trois premiers. Au registre des piques, circulez, rien à voir, le tercio est moribond et l’affaire s’expédie en une mini mono piqure superficielle.

François Causse de lacomissiontaurine de St Sever Copier

Au registre de l’engagement la race incontestable a permis de faire naître de séquences brillantes notamment avec Curro Diaz qui, s’il tue bien le quatrième Pilar, sort avec une seconde oreille. Toreo classique, fin, de ceinture et de langueur non afféctée l’andalou après son succès de La Brède la veille, est au mieux. Jose Garrido, jeune néo matador est intense dans son désir de s’affirmer, sa tauromachie est encore imparfaite mais profondément marquée par la volonté d’offrir de la tauromachie de sincérité.

Jose Garrido - wiki

Quant au triomphateur, Miguel Angel Perera il a torée comme il aime. Il a fait du Perera, près des cornes, exposé, multipliant les passes avec le meilleur toro du lot, ce cinquième qui avance mieux et transmet. L’épée de Perera est entière et fatale, le Pilar tombe avec les trompettes du triomphe, le peuple est heureux.