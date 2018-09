Mont-de-Marsan, France

Thomas Dufau face aux Victorino Martin. Le matador landais sera ce samedi soir à Corella en Navarre dans la province de Pamplona avec Morenito de Aranda et Juan del Alamo face aux toros de Victorino Martin. Dufau remplace Emilio De Justo initialement prévu mais qui n’est pas remis de son coup de corne de samedi dernier à Mont- de -Marsan. Thomas Dufau récolte ainsi le bénéfice de l’oreille qu’il a coupé dimanche à Madrid face à un toro de Pallarès- Buendia. Il a séduit Las Ventas, temple mondial de la tauromachie notamment grace à un coup d'épée très engagé dans une course difficile qui voyait le dernier " desafio ganadero " entre les toros d' Hoyo de la Gitana et ceux de Pallares - Buendia. C'était la dernière cartouche de la saison pour Dufau qui n'a pas raté la cible. Il est le cinquième matador français a s'imposer à Madrid après Richard Milian, Nimeño 2, Juan Bautista et Sébastien Castella. Cette nouvelle chance donc consécutive à la déveine d'Emilio de Justo victime d'une cornada sérieuse à l'intérieur de la cuisse gauche samedi dernier au Plumaçon face également à un "encierro" de Victorino Martin peut laisser entrevoir un futur plus clair pour Dufau. Il est assuré en cas de nouveau succès de se voir proposer assurément plusieurs postes en Espagne la saison prochaine. Ce qui donnerait un coup d'accélérateur à sa carrière . Thomas Dufau est matador de toros depuis 2011 et sans jamais faillir il n'a pas réusssi encore à dépasser le seuil de la dizaine de corridas chaque année. Ni a vraiment s'imposer. A Pentecôte il avait effectué un tour de piste à Nimes lors de la corrida de Partido de Resina complexe. Ce sera le dixième contrat de Dufau cette temporada , le troisième en Espagne.

Cette corrida est visible en direct via internet sur TV Madrid