Toros en Aire- sur- l'Adour, Gomez del Pilar et Canton en triomphe sous le crachin

Corrida reportée , course attendue

Juin 2019 Aire sort une corrida de Valdefresno solide, probante, sérieuse. Robleño et Chacon coupent une oreille chacun, Daniel Luque offre récital, quatre trophées, une démonstration ! Frustrés l’an dernier les aturins remettent lec ouvert avec le même élevage d’origine Atanasio Fernandez et Lisardo Sanchez. Luque, désormais hors de prix pour une arène modeste, les organisateurs sont jeté leur dévolu sur deux matadors bien vus la saison passée et encore cet été. Morenito de Aranda vient de se montrer fort à son avantage à Dax et avant cela devant une corrida de Victorino Martin. Noé Gomez del Pilar est triomphateur de Vic et a laissé très bonne impression dans la cité thermale. Quant à Dorian Canton il s’agit là d’une parole tenue. Le matador béarnais était prévu au cartel de 2020 annulé pour cause de Covid. Une opportunité pour le néo matador de toros qui n’a pas torée depuis deux ans son alternative à Villeneuve de Marsan et sa participation à la feria de Bayonne.

Gomez del Pilar: heu-reux!

Deux fois un trophée pour Gomez del Pilar, deux oreilles au troisième exemplaire pour Canton.

Course intéressante, hétérogène en prestation, du bois sur la tête, un très mauvais toro, le sixième, les autres avec de la qualité dans les muletas. Quasiment rien cheval mais un fond de race piquante parfois pour mettre les homo- sapiens en ébullition. Morenito de Aranda a belle allure et joli répertoire mais pêche par facilité souvent et par abus de postures à d’autres. Le castillan du Duero a par ailleurs fracassé son après- midi avec le sabre. Noé Gomez del Pilar s’impose par deux fois. Une jolie tauromachie, engagée, sincère et allurée, avec du fond et de l’envie. Deux fois un trophée pour le madrilène de trente-deux ans, triomphateur à Vic, qui se montre à son avantage en fin de saison et qui mériterait quelques opportunités l’an prochain. Dorian Canton, lui, aimerait avoir torée les douze courses de Gomez del Pilar cette année. Le béarnais en est loin lui qui n’a à son tableau que les deux toros de son alternative de Villeneuve -de-Marsan, plus un à Bayonne en 2019. Et rien l’année dernière. Et rien cette saison jusqu’à ce jour à Aire. Il est en net progrès le jeune homme, 66è matador français de l’histoire. Deux oreilles à son premier Valdefresno, avec de la profondeur et du bon goût. Il tue mal le dernier. La vie doit une chance à Dorian Canton. Et les toros aussi !