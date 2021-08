Toros en Dax: Luque, prince de Gascogne

Triomphe total de Daniel Luque lors de la corrida des toros de La Quinta. Trois oreilles, une pétition injustement non récompensée d’une queue. Un moment de très forte intensité et un corrida très soutenue.

Formidable journée taurine au total.

Avec, le matin, l’excellence des élevages de La Espera et Alma Serena et du novillero de Salamanque Mario Navas, de grandes dispositions. Trois mille quatre cents personnes pour une novillada sans picador à l'heure de la messe, un spectacle soutenu, et Navas , gamin très prometteur de Valladolid, élève brillant de l'école taurine de Salamanque, qui imprègne cette matinée de sa" toreria".

Luque, l'apothéose © Radio France - Pab

Le soir, apothéose de Luque, Rey.

Sacré prince de Dax et duc de Gascogne l'andalou de Gerena. Pour un récital tellurique. La corrida de La Quinta a pourtant été sévère, rude parfois, exigeante, juste, complexe, variée… donc entretenue. Adrien Salenc néo- matador de vingt-quatre ans a fait ce qu’il a pu avec détermination et intégrité. Le nîmois de Madrid a un long chemin et la tache était rude. Emilio De Justo a été bon, par deux fois. Sans être pour autant transcendant. Mais même si comparaison n’est pas raison comment et qui pour élever la tauromachie au niveau où Daniel Luque l’a portée en effet et sans contestation possible ? L’andalou a été dans la démonstration d‘un art maitrisé totalement, expurgeant ses deux toros de plus qu’ils n’avaient à offrir. Sa deuxième faena tient du chef d’œuvre ! C’est une lumière qui jaillit d’un toreo de finesse, de savoir, de vouloir, de pouvoir. L’esthétique de la domination et la puissance caressante qui contraint le toro, lequel finit par rompre et s’abandonner à la volonté de Luque. Il doit couper une queue au quatrième exemplaire après une tempête de beauté. La présidence incroyablement, inexplicablement, résiste à l’évidence validée par le peuple. Luque sort par la grande porte. Après deux tours de piste exigés par le cénacle. L’arène debout, en liesse. Après ce monument majuscule.

Ce matin 11h novillada piquée avec l’élevage de Zacarias Moreno. Midi – 13h Callejon spécial Dax. 18h dernière corrida du cycle. Toros de Santi Domecq pour Miguel Angel Perera, Juan Leal et Gines Marin