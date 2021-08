Toros en Dax: Roca Rey sur le roc de ses certitudes. Morante, éternel !

La feria de Dax. Ouverture ce vendredi soir avec une affiche de super luxe. Cartel de méga- vedettes dans une arène à jauge pleine, plus de billets ! Morante de la Puebla , Andres Roca Rey et Pablo Aguado pour des toros de Nuñez del Cuvillo. Caviar et homards annoncés.

Corrida transcendée par la puissance de Roca Rey qui coupe trois oreilles, sort en triomphe. Et illuminée par la grande finesse classique de Morante, fêté par l’arène debout.

Roca Rey, la messe est dite © Radio France - pab

Andres Roca Rey est sorti par la grande porte donnant sur le parc Theodore- Denis, porté en triomphe, privilège et honneur réservés aux toreros qui coupent trois oreilles au moins. Le péruvien conquistador de vingt-quatre ans a été dans la puissance attendue. Celle qui fait de lui, déjà, un matador primé, une vedette chérie des foules, de Lima à Dax, de Nîmes à Séville, et un « diestro » à la tauromachie vibrante. Illustration surtout à son second toro qu’il cite intelligemment de loin, met en valeur, transcende presque pour lui donner l’illusion d’une race qui lui fait défaut, au cornu. Puis poursuivant en liens et déliés, muleta tranquille et posée, d'abord, comme sans effort, mué par son envie de réduire le toro à son seul désir, il finit par une surexposition dans les cornes, à l’endroit, à l’envers dans des séries qui portent effet majeur sur le peuple. Un coup d’épée majuscule. Le triomphe donc ! Morante de la Puebla a été lui-même. En majesté. En splendeur précieuse. D’une onctuosité gourmande dans une tauromachie unique de sensualité et de caresses. Hors du temps et des caprices du modernisme qu'il récuse comme atteinte à son art majeur. Morante puise son toreo dans la grande œuvre des toreros du lointain temps jadis, chez Joselito, Cagancho, De Paula et quelques rares autres, voulant être ce rescapé des concessions consuméristes éphémères actuelles. Précieuse faena de velours de l’andalou. Il torée en souriant, porté aussi bellement par une foule qui l’enveloppe justement de son estime et de sa reconnaissance pour cette tauromachie intemporelle et donc d'éternité rêvée. Morante, unique !

Morante, d'éternité ! © Radio France - Pab

Aguado, lui, dans un jour sans. Encore un. On baille. Hélas. Trop d'hésitations , d'atermoiements, partant bien, finissant mal. peu inspiré le sévillan. Les toros au fait ? Nuñez del Cuvillo? De la noblesse en paquets de douze, un exemplaire, bon, oublié par Aguado, du mou surtout, bien trop mou pour que la fête soit totale. La réelle noblesse indiscutable manquait de pattes, de durée, de solidité, de longueur dans la charge. D'alegria aussi. Fadasses ses toros finalement, qui avec plus de puissance et c'est un regret, auraient, oui, pu exprimer le fond de race qu'il portent en eux.

