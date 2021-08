Toros en Dax, triste fin et grande feria

Bof, le final ... ça a fait pschittttt !!!!

Les toreros partis, l’arène s’est figée, quand du haut des gradins, Los Calientes ont entonné l’Agur Jaunak, chant des adieux. Ce n’était pas prévu. Ce fut fort. Ce qui était prévu, attendu par contre, c’est une belle course de Santiago Domecq. Le résultat est bien médiocre, loin des prestations récentes de cet élevage dans l’écrin dacquois. Un rendu bien décevant et fadasse au final. Coté toreros : Perera passe nonchalamment avec son terne premier et tente vainement, dans une tauromachie une nouvelle fois hors cadre, au quatrième. Juan Leal, coupe une oreille et manque l’occasion d‘en prendre une autre en tuant le cinquième toro d’un très vilain coup d’épée dans le flanc. L’arlésien de Séville a été comme d’hab, extrêmement engagé, courageux, audacieux, dans son registre si particulier de toreo très exposé. Qui n'est pas du gout de tous. Rien n’y a fait. Seul Gines Marin s’est approché un peu de la grâce et de la lumière avec une première faena pure et voluptueuse, toute en finesse et douceur, avec la liaison par un touché précieux. Le public dans une curieuse somnolence n’est pas rentré pas dans l’œuvre si fine. Le jeune andalou coupe une oreille. Sucés mitigé à l’image de l’ambiance, grise comme le ciel.

Marin: toréer ! © Radio France - pab

Bilan, c'est bon ça !

C’est moche de terminer sur une note dissonante. C’est ainsi. Dax n’a pas vécu de final à l’image de ses deux premières journées. Une corrida décevante de Santi Domecq pour finir la fête, une oreille pour Leal, une pour Marin. On a déjà oublié. Reste… le reste ! Les trois oreilles de Roca Rey dans l’exercice de sa virtuosité puissante. La formidable tauromachie éternelle, de soie et de velours, de Morante de la Puebla vendredi face à un lot pas si bon de Nuñez del Cuvillo. Et puis, dans le cercle devenu volcan, la tellurique prestation de Daniel Luque face à un lot pertinent de La Quinta. Une incandescence magistrale, un truc inoubliable. La défaillance d’une présidence peu sensible à la beauté qui refuse l’octroi de la queue prive l’andalou d’un triomphe historique. Mais que le moment fut fort. A retenir encore un jeune novillero de Valladolid, formé à Salamanque, Mario Navas, plein de savoir déjà, et de fraicheur. Un espoir. Dax a aussi gagné son pari quant au public. Trois pleins en jauge, plus de trois mille entrées pour les novilladas, pas de problème, tout réglé pile poil y compris la question sanitaire. Et cette ambiance, enfin retrouvée comme à Vic et au Moun. La vraie vie de Gascogne. Celle de la liberté dans la piquouze. Celle de la grande tauromachie partagée. Un bonheur madame !

A noter dans ce weekend taurin, hors Dax, la novillada du 70è anniversaire des arènes de Roquefort et les trois oreilles coupées par Yon Lamothe aux toros de La Quinta. Le jeune landais s’impose et sort en triomphe des arènes du village dont son grand père fut le maire.