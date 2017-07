Toros en Eauze, Juan Bautista, deux leçons de tauromachie

La feria d’Eauze dans le Bas Armagnac. Très belle entrée, du pas vu depuis des années même, pour la corrida des toros de La Dehesilla avec Juan Jose Padilla, Juan Bautista et le landais Thomas Dufau. Padillla et Juan Bautista coupent chacun deux oreilles et sortent en triomphe, Dufau, une.

Belle course vibrante, intense et très animée.

L’orage annoncé qui devait être terrible a épargné Eauze et n’a finalement offert que deux rasades rafraichissantes acceptables qui n’ont pas dénaturé un si bel après-midi de tauromachie. Car la cité romaine du Bas Armagnac a vécu corrida brillante, vibrante, intense, relevée avec trois très bon toros, dont un formidable troisième, cornu majeur qui aurait pu laisser les oreilles et la queue tellement sa grande noblesse, sa superbe race classieuse ont illuminé le ciel gris de bord de Ténarèze. Les organisateurs élusates avaient choisi un cartel éclectique. Ils ont eu raison. Raison avec Padilla qui a fait du Padilla. Electrique, bouillonnant, toréant à genoux, banderillant de manière spectaculaire le pirate avec son public a le grand mérite de faire venir aux arènes des populations qui peut être n’y auraient jamais mis le bout des sandalettes.

Mais les grands moments de tauromachie supérieure sont à mettre au seul crédit de Juan Bautista. Le camarguais cisèle une première faena somptueuse de classe, de douceur, de lenteur et de savoir terminée par une estocade « al recibir » foudroyante. Deux oreilles sans conteste. Au cinquième Pereda, dans un tout autre registre, il offre une leçon de toreo technique et engagé, mais la présidence, après un gros coup d’épée le prive curieusement de l’oreille pourtant demandée par le cénacle sous la pluie. Quant à Thomas Dufau, le landais n’a pas levé toutes les incertitudes qui le travaillent mais peut croire en ses capacités au regard de sa première moitié de première faena pas loin de l’exemplaire.

Juan Bautista. L’arlésien en pleine réussite cette saison encore réalise deux perles de faenas même si la présidence lui refuse injustement l’oreille justifiée et demandée au cinquième toro

Thomas Dufau le landais coupe une oreille mais sort un peu déçu de ce dernier rendez-vous avant la Feria de Mont -de- Marsan.