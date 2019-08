Toros en Hagetmau, Montealto, très beaux, San Roman, encore mieux

La suite de la feria du novillo à Hagetmau. Avec ce dimanche ce qui se fait de mieux en la matière : des toros de Montealto pour Rafael Gonzales, Diego San Roman et Manuel Diosleguarde.

Département Landes, France

Après le succès important de Solalito, trois oreilles, sortie en triomphe, gros espoir de la tauromachie française, samedi, et l’excellente novillada d’Alma Serena, la suite des festivités dimanche avec une belle entrée, une course entretenue. Une oreille pour San Roman, une pour Diosleguarde, novillada pas complète et un peu décevante mais de quoi se rincer l'oeil.

un novillo de combat..un toro comme on devrait en voir partout ! © Radio France - Pab

Novillada superbe de Montealto, le quatrième est une estampe, un novillo « sardo », tacheté de blanc, brun et marron, très armé. Un lot à faire des jaloux. Mais qui en dehors de ce défilé précieux de carrosseries impeccables a manqué de jus, de moteur. Peu de réelle bravoure mais de la violence, parfois appuyée et aussi de la difficulté dans le comportement. Le premier est bon, Rafael Gonzales pas dans un bonjour laisse filer. Il tue mal. Itou pour le quatrième plus retors.

Diego San Roman, à suivre © Maxppp - VILLAR LOPEZ

Diego San Roman est un sacré torero. Le mexicain important à Madrid et formidable à Pamplona a de quoi espérer en l’avenir. Du style, du savoir, de l’allure. La première faena est accomplie en dépit des carences du toro. Au sixième San Roman débute par des « doblones », passes suaves par le bas, introduction de grande classe avant que de pâtir du délitement du cornu. Enfin Manuel Diosleguarde. Le jeune salmantino est encore vert. Mais il a une énorme envie et de la belle geste. Moins dépouillé qu’à son habitude ce qui n’est pas forcément un bien il a fait le job pour qu’on ne l’oublie pas.

A Soustons ce dimanche aussi, autre novillada : Novillos de Bruno Blohorn pour El Rafi, El Galo et Yon Lamothe. Raphaël Raucoule « El Rafi » coupe deux oreilles et sort en triomphe.