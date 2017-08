Toros en Mimizan, Campos, surtout Campos!

Corrida des fêtes à Mimizan ce samedi, arènes du Courant. Des toros de Maria Loreto Charro Santos pour Juan Jose Padilla , Manuel Escribano et Tomas Campos.

7 oreilles coupées, une distribution généreuse mais aussi Tomas Campos qui confirme en coupant trois trophées à lui seul.Et un lote de toros très bien présenté pour une corrida entretenue.

Tomas Campos © AFP

La belle histoire. Tomas Campos torero abandonné a été récupéré par une association d‘aficionados français du sud-ouest qui depuis trois ans l’aide et le soutien, lui offre du matériel, des toros et lui arrache des opportunités. Après avoir triomphé cette année à Orthez et La Brède , Campos d’Estrémadure vient de s ‘imposer dans une jolie course de Loreto Charro à Mimizan. Le matador de vingt-cinq ans sort du souterrain de l’oubli. Trois oreilles certes dans une arène de plage mais c’est sur son » toreo » que l’on peut juger ce qu’il est en train de devenir. A l’instar d’Emilio de Justo, autre torero anciennement maudit, on peut justement réclamer que Campos se voit offrir d’autres opportunités. Il torée avec classe, profondeur et engagement. Il s’expose avec application et il possède une tauromachie fine que l’on voudrait voir ailleurs. Et la différence dans les mignonettes arènes du Courant s’est faite sur la volonté mais aussi sur le pouvoir. Certes Escribano coupe deux oreilles, mais c’est clinquant et superfétatoire. Certes le vieux pirate couturé, Juan Jose Padilla prend lui aussi deux trophées, mais c’est par des faenas balnéaires, enjouées, fraiches certes mais qui séduisent surtout le béotien bronzé, loin du parnasse taurin. La noblesse du bétail de Charro, elle, a été véritablement et tauromachiquement exprimée grâce à Campos. Pour les appendices auriculaires…gabegie madame !

Aujourd’hui feria des novillada sans picador de Rion-des- Landes, ce matin 11h la ganaderia de Camino de Santiago , ce soir les Valdefresno ( bal-dé-frèssss-no)