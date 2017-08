Toros en Mimizan, Padilla, Escribano et...Campos

Corrida des fêtes à Mimizan ce samedi soir 17h arènes du Courant. Des toros de Maria Loreto Charro Santos pour Juan Jose Padilla , Manuel Escribano et Tomas Campos.

Cintura © AFP

Le bel été français de Tomas Campos. Le torero d’Estrémadure est en effet sollicité cette saison de par ici. Alors qu’il n’en sera ce soir qu’à sa seulement quatrième course de la « temporada ». Campos s’est présente le 24 juin à Labrède il y avait coupé deux oreilles aux excellents Fuente Ymbro. Puis ensuite Campos avait la paseo à Orthez pour y recouper deux trophées aux Cura de Valverde. L’été dernier il était passé par Tyrosse. En aout 2015 il avait coupé deux oreilles à…Mimizan à un toro de Camino de Santiago. Tomas Campos est né le 24 avril 1992, alors que débutait la feria de Séville, à Llerena, bourgade d’Estremadure, proche de Badajoz, cité natale de deux conquistadors des Amériques Cieza de Leon et Lapez de Cardenas. Tomas Campos de Diego est donc parti, lui , à la conquête du monde taurin un jour de septembre 2009. Trois ans plus tard il débute en novillada piquée chez lui à Olivenza. A l’automne 2012 il remporte le Zapato de Oro d’Arnedo qui consacre le plus souvent le meilleur novillero de la saison. Le 22 juin d’il y a trois ans il devient matador de toros des mains de Morante de la Puebla. Et puis plus rien …ou presque. Jusqu’à ce qu’un groupe d’aficionados français passionnés décide de s’occuper de son sort. Et que Campos torde le cou au destin…un peu, pas suffisamment encore.