Toros en Rion, Lamothe a le sourire

La feria des novillada sans picador de Rion-des- Landes, ce dimanche.

La ganaderia de Camino de Santiago le matin , le soir les Valdefresno . Succès des toreros français, Dorian Canton et Yon Lamothe de l’Ecole Taurine Adour Aficion coupent deux oreilles et sortent en triomphe le matin. El Rafi de Nîmes coupe un trophée le soir, il est accompagné par le toréro de Badajoz Ismaël Jimenez.

Toro © AFP

Journée en deux tons à Rion qui marquent de grandes différences taurines .

Novillos de Camino de Santiago le matin, bien balancés, globalement faibles mais très nobles. Le soir Valdefresno massifs, en cornes, puissants, exigeants, parfois compliqués, toujours intéressants. Donc, après la chocolatine et les churros, Damien Canton qui progresse sans cesse et Yon Lamothe qui confirme sans cesse, les deux font la paire, tous deux issus de l’école taurine Adour Aficion, sortent en triomphe. Deux trophées chacun après deux récitals qui mettent en évidence leurs qualités respectives : le sérieux appliqué de Canton, la saveur inspirée particulière de Lamothe. C’est bon cela! Le soir, autre danse avec les pupilles de Nicolas Fraïle. Course très entretenue, superbement carrossée, de jeu parfois peu commode, certains novillos excellents, d’autres retors. Bref, du piment tout l’après-midi et les trois novilleros obligés de présenter leurs papiers aux cornus puissants et qui exigeaient. El Rafi de Nimes réalise belle prestation et partage les honneurs avec Ismaël Jimenez de l’école taurine de Badajoz. Mais la lumière du jour s’appelle donc Yon Lamothe, le jeune tarusate de dix-sept ans, petits-fils de l’homme d’affaire taurin Alain Lartigue entre autre mandataire des arènes de Vic et Bayonne, s’impose deux fois dans la même journée, Rion et Maubourguet. Un talent ! Assurémment.

Campo © AFP

Prochaine corrida, dimanche « St Perdon au Plumaçon », les arènes de Mont- de -Marsan accueillent la traditionnelle novillada concours d’élevages de St Perdon.