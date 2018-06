Saint-Sever, France

Excellent bétail mal maitrisé le matin. Très bonne corrida des toros de Puerto de San Lorenzo le soir, bien présentés et bons. Trois oreilles pour Perera et quatre pour Juan Bautista, les deux toreros sortant en triomphe accompagnés du « mayoral » de l’élevage.

Perera est un immense technicien, mais il est avare en émotions profondes. Il coupe trois oreilles, peu s’en souviendront au bout de l’histoire... Juan Bautista est un immense torero. Ce qu’il a encore offert ce dimanche de grande lumière à St Sever relève de la tauromachie éternelle. Trois toros différents, un très bon honoré d ‘un tour de piste post mortem après un très bon tercio de piques d'El Chano, un faible qu’il révèle, une « rougne » qu’il soumet. La première faena de l’arlésien est ourlée, douce. Comme il n’y a pas de petite arène mais parfois de grand torero Juan Bautista prouve que peu importe le flacon, lui donne l’ivresse. Dans l’intégrité de son art maitrisé. Il torée apaisé, serein, comme si tout cela coulait de source. Une tauromachie d’évidence, pure et simple. Son second toro est puissant et noble. Le camarguais effectue une deuxième partie de fanea en naturelles des deux mains et tue en plein centre » al recibir » d’une épée pour traverser un tank. Son dernier est un morceau. Sale œil et réservé. Juan Bautista peu à peu le soumet sans coup férir. Trois épées, du toreo, de la conscience et de la beauté. Tout. A deux pas de l'abbatiale pluri- centenaire, un toreo de cathédrale, une liturgie taurine, un Te Deum taurin. Ceux qui ne sont pas allés au Cap de Gascogne ont droit à deux séances de rattrapage de « toreo grande » avec Juan Bautista, au Plumaçon montois en juillet.

Capeador, muletero, matador!!!! © Maxppp - p

Le matador arlésien sera le 8 juillet à Eauze, les 18 et 20 juillet à Mont- de-Marsan et le 14 aout à Dax pour un solo face à six toros de six élevages différents.