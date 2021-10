Toros en St Sever, la novillada en fête

Coquillas au Cap, c'est gouteux

On commence ce dimanche à l’heure de la messe avec les novillos de Sanchez Fabres, liturgie morlannaise automnale , du bétail origine Coquillas, très prisé des aficionados, et pour cette raison répété depuis plusieurs années au Cap de Gascogne. Pour eux un duo d’aspirants qu’on espère inspirés. Jose Fernando Molina et Alvaro Burdiel. Le premier est d’Albacete, il a débuté en 2018 coupant trois oreilles pour sa présentation. Six novilladas cette saison, notamment un passage remarqué à Dax. Burdiel, le sévillan de 21 ans, a la particularité d’être formé à la prestigieuse et exigeante école taurine de Madrid. Neuf courses cette année avec une belle régularité. Le soir, deux ganaderias de Gascogne, Alma Serena et Casanueva. Lesquelles feront toutes deux leurs débuts officiels avec picadors. Devant, le landais Yon Lamothe. Première novillada formelle à Mugron et un succès probant devant les Baltasar Ibàn. Puis triomphes incontestables à Roquefort devant La Quinta et à Bayonne face à Los Maños. Manuel Perera est lui le protégé du matador borgne Juan Jose Padilla. Le natif de Badajoz, meilleur novillero de la saison, est vibrant et spectaculaire. Ce sera sa 26è novillada de la temporada. Il vient de couper deux oreilles à Séville. Ce garçon est une tornade ! Le tiap st séverin s'annonce gourmand croustillant.