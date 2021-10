Toros en St Sever, novillada gasconne bonne comme les cèpes d'automne

Les deux éleveurs gascons des ganaderias de Casanueva et Alma Serena sortent en triomphe avec les toreros, après que chacun ait vu un de ses novillos récompensé d’un tour de piste post mortem.

Du matin on retiendra une prestation très en demi- teinte des Coquillas de Sanchez Fabrès, hauts, costauds, de bonne compagnie dans les muletas mais manquant de charge, de brio et de race. Molina est novillero répétitif, du savoir mais sans âme souvent hélas, Burdiel est plus torero déjà mais avec tant d'imperfections encore que rien ne transcende l’ensemble, jamais. La gentille noblesse des novillos est abandonnée au passage du premier vol de grues vers le sud. Le soir, la fête gasconne ! Belle affluence. Et sacrée course de toros. Carrossés, racés. Deux grands novillos. Un pour chaque élevage. Le premier Casanueva et le deuxième Alma Serena. Des toros de ravissante et exquise noblesse, répétant dans les leurres. L’Alma Serena meilleur novillo à la pique qui part à trois reprises vers la cavalerie, l’ultime en galopant du centre de la piste. Mais l’ensemble de la novillada est à gratifier pour ce qui était donc la présentation en piquée des deux ganaderias laquelle présentation a révélé la qualité du travail fourni par les deux familles Bats de Chalosse,, sans parenté si ce n’est par leur foi pour le toro de combat. Perera, novillero numéro un actuel est en dessous de ses deux novillos par excès de recherche posturales. Toréer c'est ralentir. Surtout lorque l'on a l'opportunité de rencontrer du grand bétail. Yon Lamothe pour sa quatrième novillada piquée récite une jolie histoire de pleins et de déliés. Avec le bon gout de la liaison immédiate par longues séries de passes douces ,lesquelles mettent en grande évidence la formidable noblesse de ses novillos.