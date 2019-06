Toros en Vic, la feria du gros

Vic-Fezensac, France

Et une arène qui a réputation d ‘entre l’une des plus exigeantes de France quant à la présentation des toros.

Vic, arène des durs - FB CTV

Vic c’est le toro d’abord. Une institution, une référence. Une exigence aussi pour les organisateurs qui se doivent de présenter des élevages en adéquation avec la philosophie, l'histoire et la culture du lieu, des lots en cornes, forts en taille, durs au combat. Car la tauromachie vicoise c’est avant toute autre chose le combat, celui des bêtes, celui des hommes. La mise en évidence de l'affrontement. Rude, âpre, sincère. C'est ce qui est attendu. Ce weekend il y a grosse espérance avec les Cebada Gago qu’affrontera ce samedi soir Thomas Dufau le régional de la fête. Avec aussi un énorme lot de Dolores Aguirre dimanche après midi. Avec encore les Pedraza de Yeltes, décevants l’année dernière au même endroit et qui doivent revanche. Et puis la spécificité vicoise s’exprime particulièrement dans la corrida concours. Six toros de six ganaderias, trois matadors pour la mise en valeur du bétail. Rafaelillo, Lopez Chaves et Lamelas, habitués de l’endroit sont attendus comme des révélateurs à l'heure de la messe vicoise dimanche matin. L'heure de la liturgie gasconne, l'heure des cadets à l'assaut des forteresses.

Dolores Aguirre, pour Vic - Etienne Barbazan

Emission spéciale sur France Bleu Gascogne, "Callejon de printemps" en direct ce samedi entre midi et 13h.