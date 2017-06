Toros, La Madeleine, Del Alamo, forcément Del Alamo !

Juan Del Alamo remplacera Ivàn Fandiño lors de la corrida du vendredi 21 juillet prochain pour la 3è course de la feria de la Madeleine montoise.

C’est le choix naturel de la commission taurine montoise. Del Alamo était de la corrida d’Aire, le 17 juin dernier, où Fandiño a été tué et c’est sur son toro que le matador basque a été mortellement blessé.

Et c’est le premier toro de Juan Del Alamo dans cet après midi terrible d’Aire- sur- l’Adour » Provechito », un noiraud de Baltasar Iban, qui a mortellement blessé Ivàn Fandiño, monté au « quite » sur le cornu de son compagnon. Et qui d’autre effectivement aux cotés de Juan Bautista et David Mora, deux amis du matador défunt, face aux toros de La Quinta, pour remplacer Fandiño à Mont- de- Marsan ? La question ne s‘est pas posée en fait tant le choix était d’évidence. La charge symbolique tout autant qu’émotionnelle est forte dans la décision des organisateurs montois. Del Alamo, légitimé bien sûr par son talent, il est le triomphateur absolu de la feria de Madrid si l’on s’en tient à la qualité de sa prestation lors de la feria castillane. Mais Del Alamo également effondré par la mort de Fandiño et qui veut lui rendre un hommage à sa manière, en toréant, et à sa façon, dans une sobriété recueillie. Le choix est opportun. Il n’y en avait pas d’autre. Et il était réclamé par les aficionados. Juan Del Alamo, Jonathan Sanchez Peix de son vrai nom, 26 ans en octobre, originaire de Salamanque est matador depuis 2011. Cet encore jeune homme, certes très expérimenté, aura donc la très lourde tâche de se substituer au « diestro » abattu. Et cela dans une corrida qui sera, on le sait, un hommage important, massif, à la mémoire du torero basque.