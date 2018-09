Mont-de-Marsan, France

En ouverture de cette célébration, ce vendredi soir, 19h30, aux arènes, « Fiesta campera » hommage avec du bétail des élevages gascons Alma Serena, La Espera et le Lartet pour Christina Sanchez, Fernandez Meca , Dorian Canton et Yon Lamothe.

Fin de saison au Plumaçon. Les arènes montoises accueillent donc ce samedi soir le dernier spectacle de la temporada dans la Préfecture. Corrida de Victorino Martin organisée par les clubs La Tumade et Cap Aficion. Au cartel à 17h, Luis Bolivar, Emilio de Justo et l’arlésien de séville Juan Leal. Avec aussi les toréros landais Baptiste Bordes, Thomas Marty et Fabien Napias.

Victorino Martin, pour ce samedi - Cap Aficion

Ce samedi matin, 11h, hommage à Victorino Martin père, décédé à l’automne dernier. L’un des plus grands éleveurs de l’Histoire de la tauromachie dont l’élevage est venu à vingt reprises à la feria de la Madeleine recevra l‘hommage de la ville.

Fernandez Meca, l'un des spécialistes de Victorino Martin - P Latour

Le 1er juin 1982 à Madrid dans la cathédrale du toreo trois hommes et un élevage ont écrit l’une des plus belles pages de l’Histoire taurine mondiale. Francisco Ruiz Miguel, Luis Francisco Espla et Jose Luis Palomar coupent six oreilles à un lot sensationnel de Victorino Martin. C’est LA corrida du siècle, célébrée encore aujourd’hui comme telle. Ce samedi matin, Mont- de- Marsan, où l’élevage mythique est sorti à vingt-trois reprises, vingt pour la seule feria de la Madeleine et trois de plus avec celle d’aujourd’hui , va honorer ce fer de légende et son créateur en présence du trio triomphateur de 1982. Victorino Martin Andres est mort en octobre dernier. Son fils perpétue la tradition d’une ganaderia qui fait rêver encore et encore. Et toujours. Et pour point d’orgue à cette célébration, un cartel splendide : Luis Bolivar ouvre le bal. Ce très fin torero colombien, matador depuis quatorze ans, n’a pas la reconnaissance de son talent. Très proche de Victorino Martin il n’a torée que sept courses cette année, dix l’année dernière, mais toutes en Amérique du sud, et veut saisir l’opportunité d’une nouvelle chance européenne. Celle qui a permis justement à Emilio de Justo il y a seulement deux ans de renaitre à la tauromachie. Ce torero oublié qui en deux corridas, à Orthez en juillet et face aux Victorino à l'automne a convaincu que sa qualité ne pouvait rester sans écho. Quant à juan Leal, le jeune provençal vit une saison remarquable et vient de gracier un toro d’Escolar Gil samedi dernier après un nouveau passage important à Bilbao.