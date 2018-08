Mont-de-Marsan, France

Les toros de Maria Loreto Charro remarquables en présentation ont offert une nouvelle fois un spectacle soutenu à Mimizan. El Fandi et Campos coupent chacun deux oreilles et sortent en triomphe. Un trophée pour Juan Del Alamo. Un tour de piste post mortem à l'un des cornus. Et aujourd’hui deux choix de tauromachie dans les Landes

Toro décoré, torero à coté © Maxppp - M A Molina

El Fandi est peu vu en France. Sa tauromachie spectaculaire il est vrai ne séduit pas le public habituel des arènes. Il est bon « capeador », excellent aux banderilles, il l’a encore prouvé, et médiocre « muletero », on le savait. Mais il fait le show. Et cela plait. Et cela n’est en rien insultant ni pour lui ni pour ceux qui le goutent. Mais bon, il est clair que si El Fandi parcourt les arènes de plage en Espagne chaque année et celles de grosses bourgades festives il y a peu de risque, ou de chance, de le voir fouler une arène de première catégorie en France. Il en va tout autrement pour les deux autres matadors accompagnateurs du jour qui viennent de s'illustrer notamment à Dax. Bien gênés par un vent à gonfler le spi d’un catamaran en route vers les Açores, Del Alamo et Campos ont encore une fois cependant fait étalage de leur savoir. Avec fond, rythme, saveur, clacissisme et engagement. Une classe taurine bien au delà du show de matador matrathonien d'El Fandi qui est moins lui dans la tauromachie que dans l'agilité audacieuse.

Rion, belle arène, belle feria. - El gari

Ce dimanche, feria des novilladas sans picador dans la si belle plaza fleurie de Rion- des- Landes avec du bétail d’Alma Serena le matin et de Valdefresno l’après-midi. Rendez vous précieux.

A Roquefort dans la Monumentale des Pins, très impressionnante novillada du Conde de la Maza avec un cartel de novilleros qui a été largement modifié. Juanito hospitalisé pour des problèmes intestinaux sérieux est remplacé par Kevin de Louis, le gersois El Adoureño souffre d’une épaule, il est remplacé par le sévillan Aquilino Giron. Seul rescapé de l’affiche initiale le provençal Maxime Solera. Le matin autre changement pour la novillada sans picador. C’est le portugais Joao d’Alva qui accompagne le landais Yon Lamothe en remplacement d’Alejandro Cano blessé