Touchay : les pirates à l'abordage du marché de Noël

Ce petit village de 260 habitants, près de Lignières dans le Cher, espère accueillir environ 6.000 visiteurs pour son marché de Noël ce week-end (18 et 19 décembre) et son feu d'artifice samedi soir (18 décembre).

Ils comptent bien vous en mettre plein la vue : le marche de noël de Touchay qui se tient ce week-end (18 et 19 décembre) est devenu un incontournable dans le Cher. 45 exposants sont attendus mais ce qui fait le charme du rendez-vous, ce sont les nombreuses illuminations et le spectacle avec feu d'artifice prévu vers 18H00 ce samedi. Une dizaine de bénévoles, avec l'aide de la municipalité, transforment tout le centre de la commune. Un ravissement pour les enfants et les plus grands...

Un décor imaginé pour le marché de Noël à Touchay, il y a quelques années - mairie de Touchay

Le thème, cette année : les pirates. Un bateau de pirates à jeté l'ancre, près d'un château fort pas loin de la place de Touchay : " Deux mats, des voiles " s'extasie Martial Richard, premier adjoint au maire. " C'est la féerie de noël. On retombe tous en enfance. Ce sont les pirates de noël. On se ressert des décors qu'on recycle. On les transforme, on les repeint, on les redécoupe. Par exemple, l'enseigne de la taverne des pirates cette année, c'était le saloon du Canada, voilà quatre ou cinq ans."

le bateau et le château-fort en fin de construction pour le marché de noël de Touchay © Radio France - Michel Benoit

Un gros travail de montage. C'est Philippe Maillet qui imagine tous les décors: " Je choisis un thème et ensuite je fais des croquis des décors. je soumets l'idée à Philippe Boulan, l'artificier de Touchay, et tout de suite ça cogite chez lui, et on est partis. Cette année, on a passé deux jours à Euro-Disney pour s'imprégner de l'ambiance des pirates, mais surtout, on ne copie pas. Nos pirates n'ont rien à voir avec le capitaine Crochet. Chez nous,, ils sont bon-enfant. On n'oublie pas qu'on est à noël et on ne veut surtout pas faire peur aux enfants. C'est beaucoup de travail avec les bénévoles qui nous accompagnent et la municipalité. C'est magique chaque année. Ce qui a compliqué les choses, c'est qu'on a eu le feu vert seulement début octobre pour se lancer. On n'était pas sûr, jusque là, de faire quelque chose à cause de la pandémie. L'idée des pirates remonte à deux ans puisque l'année dernière, on n'avait pas monté de décors, toujours à cause du covid. J'avais donc imaginé déjà pas mal de choses."

Le trésor des pirates est à Touchay © Radio France - Michel Benoit

Le temps fort, c'est le spectacle et surtout le feu d'artifice. Il durera 24 minutes en fin d'après-midi ce samedi. Philippe Boulan en a la responsabilité. Son entreprise de feu d'artifice est installée à Touchay : " On va essayer de faire tirer les quatre canons du bateau pirate. Tout cela avec la musique de Pirates des Caraïbes et des chansons de Nolwenn Leroy. La nouveauté, cette année, c'est qu'on aura des musiciens qui joueront en direct aussi. C'est un beau feu d'artifice mais qui reste classique avec des couleurs associées à noël : le rouge, le blanc, le vert, le doré et l'argent. le bouquet final de trois minutes sera dans les doré et argent. C'est un peu plus compliqué l'hiver à cause de l'humidité qui ne fait pas bon ménage avec la poudre."

Les chalets du marché de noël sur la place de Touchay © Radio France - Michel Benoit

Quarante-cinq exposants dont de nombreux métiers de bouche vous attendent également : truffes de l'Indre, vins de Loire et de Bordeaux, fromage du Jura et foie gras des Landes notamment. Uniquement de la qualité promettent les organisateurs. Attention pass sanitaire et masques seront obligatoires.