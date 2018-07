De retour en France après l'échec de sa candidature à l'UNESCO, les élus nîmois, maire en tête ont tenu à faire le point. En rappelant notamment qu'une inscription la première fois, c'est assez rare. La Chaîne des Puys en Auvergne a dû par exemple présenter son dossier trois fois avant d'obtenir le label.

Après quelques jours de réflexion, la ville de Nîmes donc décidé de représenter son dossier. Ça sera à l'occasion de la prochaine session, en juin 2020.

Avant de représenter son dossier, la ville de Nîmes a rendez-vous en septembre à Paris avec les représentants de l’État français et les experts de l'ICOMOS International. Ceux là même qui avaient critiqué certains éléments de ce dossier au mois d'avril. Ça sera l'occasion de savoir exactement ce qu'ils veulent.

"On pourra enfin parler et échanger sur le dossier actuel et savoir quelle direction on va prendre".