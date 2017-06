Touchées par la grâce de la danse, au-delà du handicap

Alice et Kimberley sont deux jolies danseuses, qui vivent en institut spécialisé à Villeneuve d'Ascq, près de Lille. En situation de handicap, elles viennent de remporter un prix national de handidanse.

Alice, 17 ans, et Kimberley, 18 ans, se connaissent depuis qu'elles sont toutes petites, elles partagent la même chambre à l'Institut d'éducation motrice Christian Dabbadie de Villeneuve d'Ascq, près de Lille. Elles sont en effet toutes deux handicapées. Alice est en fauteuil roulant, elle souffre d'une infirmité motrice cérébrale. Kimberley a de sérieux problèmes de hanche, de jambes et de pieds, elle est tantôt en fauteuil, tantôt debout, mais avec une atèle.

Sacrées au concours national de handidanse

Toutes deux font de la danse, il y a cours les mercredis soir à l'Institut, et au mois de mai dernier, elles ont participé au concours national de handidanse, à Bourges. Carton plein pour les deux Nordistes, elles remportent le premier prix des duos avec félicitations du jury, plus le coup de cœur sur l'ensemble du concours, où il y avait une centaine de concurrents. "On est très fières", lance Alice, sourire radieux, "on a pleuré de joie quand on nous l'a dit, c'était magique".

Je ne pense plus à mon handicap quand je danse

La chorégraphie a été réalisée par leur professeure de danse, Sandra Rajczyk. Alice tournoie avec son fauteuil. Kimberley danse autour, s'appuie dessus, en fait un accessoire. Pour Kimberley, "le fauteuil n'est pas embêtant, c'est un objet de danse". Pendant deux minutes de pure grâce, les filles ne se quittent pas des yeux, leurs visages éclairés par de magnifiques sourires, ce n'est pas pour rien que la chorégraphie s'intitule "Complicité". "Je ne pense plus à mon handicap quand je danse", ajoute Kimberley. Alice enchaîne : "on ne pense plus qu'à nous deux, c'est comme si le temps s'arrêtait".

Au nom de toutes les personnes en situation de handicap

Kimberley et Alice aimeraient maintenant que la handidanse soit considérée tout simplement comme de la danse, investie par des chorégraphes qui travaillent habituellement avec des valides. "Je fais ça au nom de toutes les personnes en situation de handicap", conclue Kimberley. "C'est pas parce qu'on est en fauteuil, ou qu'on est sourd, aveugle, qu'on ne peut pas danser. Il suffit de se dépasser, et de croire en soi".

Ecoutez les mots, très émouvants et très forts, de Kimberley et Alice

Ecoutez et podcastez la Belle histoire d'Alice et Kimberley ICI.