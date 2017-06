Toucy : Des timbres collectors pour les 200 ans de Pierre Larousse

Pierre Larousse a désormais ses timbres ! L'Amicale philatélique auxerroise et l'association Pierre Larousse de Toucy (Yonne) présentent une série de timbres édités spécialement pour les 200 ans de l'enfant du pays, auteur du célèbre dictionnaire.

Pour célébrer le bicentenaire de Pierre Larousse, l’amicale philatélique auxerroise et l'association Pierre Larousse de Toucy présentent, samedi et dimanche, des timbres inédits. Il s'agit de quatre timbres et de deux cartes postales, qui célèbrent l’écriture, le dictionnaire, Larousse et Toucy. C'est aussi la preuve de la grande fierté des habitants de la ville pour leur illustre concitoyen, né le 23 octobre 1817.

Sur ces timbres : la maison natale de Larousse, sa statue et des lettrines du dictionnaire

Pierre Larousse : enseignant, lexicographe, pionnier de la pédagogie, auteur du premier dictionnaire universel, du premier dictionnaire illustré. C’est Alain Garrec, un toucycois, qui a créé les visuels de ces timbres. "Nous avons choisi de représenter d’une part la ville de Toucy, et ce qui la caractérise, c’est la silhouette de son église. Même si Pierre Larousse n’était pas très ouvert sur la religion", note cet ancien graphiste à la retraite.

"Et puis nous avons choisi de représenter les traces de Larousse dans la ville : il y a sa statue au centre de la place de la République, sa maison natale, et puis il y a le A et le Z des premiers dictionnaires que Pierre Larousse a édités" ajoute le toucycois, par ailleurs membre de l’association Pierre Larousse de Toucy.

Alain Garrec, un graphiste toucycois, a réalisé les visuels de ces timbres collectors. © Radio France - Delphine Martin

Alain Garrec est évidemment très heureux d’avoir participé à cet hommage, car Larousse est un personnage important et il ne faut pas que son œuvre s’efface de la mémoire collective : "A Toucy, il y a une grande fierté mais Pierre Larousse n’a peut-être plus l’aura qu’il mérite", déplore le retraité. "Les jeunes n’ont plus le réflexe qu’avaient nos parents et nos grands-parents d’aller chercher un mot dans le dictionnaire. Là, c’est tout de suite sur Internet !" remarque-t-il, un peu amusé.

Le timbre et le dictionnaire : même combat !

L'association Pierre Larousse avait espéré un timbre national, édité dans toute la France à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, mais le dossier n'a pas été accepté par La Poste. Il s'agit donc d'une édition locale, réalisée avec le concours de l’amicale philatélique auxerroise. "Le timbre est en perte de vitesse au niveau des ventes, c’est indéniable, car il n’y a plus de courrier. Tout passe par internet, SMS ou téléphone", note, réaliste, Michel Worobel, le président de l’amicale. Mais il croit toujours aux vertus historiques des timbres : "les gens gardent encore les timbres. Il y a quelque chose derrière. Ce n’est pas uniquement une vignette ou une publicité, c’est le reflet de quelque chose, ça nous raconte une histoire".

Michel Worobel, de l'amicale philatélique auxerroise, a participé à l'édition de ces timbres du bicentenaire. © Radio France - Delphine Martin

Comme le dictionnaire, le timbre est en train de tomber en désuétude, mais à Toucy comme ailleurs, il y a encore des amoureux de l’écrit qui ne veulent pas y renoncer.