À Toucy, le bicentenaire de la naissance de Pierre Larousse est lancé

Le 23 octobre 1817 naissait à Toucy Pierre Larousse. L'association qui porte son nom organise tout au long de 2017 plusieurs événements, pour faire connaitre l'homme et son oeuvre. Une exposition retraçant le fil de sa vie est inaugurée ce week-end.

Pour l'association Pierre Larousse pas question d'attendre la date anniversaire du bicentenaire, le 23 octobre prochain, pour démarrer les manifestations. "Une exposition composée de quinze panneaux retrace les grandes lignes de sa vie, de sa naissance à Toucy, à sa mort à Paris", explique Micheline Guilpain-Giraud, la présidente de l'association Pierre Larousse.

Une maison d'édition et un dictionnaire universel

Encyclopédiste et éditeur, Pierre Larousse a eu une vie bien remplie, résumée sur ces quinze panneaux. À travers des archives, des photographies et des gravures, on revoit le chemin d'un homme qui a marqué le XIXe siècle grâce à son dictionnaire universel.

Son héritage c'est bien évidemment le Petit Larousse, édité et actualisé chaque année, et créé en 1905.

Un vrai lien avec Toucy

Une fois expatrié à Paris, Pierre Larousse n'a pas oublié sa terre natale. "Il entretenait une correspondance soutenue avec sa soeur [qui vivait toujours à Toucy]", explique Micheline Guiland-Giraud. Toucy est même cité à plusieurs reprises dans son grand dictionnaire universel !

"On trouve des mentions de Toucy dans son dictionnaire universel" Micheline Guilpain-Giraud, présidente de l'association Pierre Larousse

Un héritage assumé

Aujourd'hui une rue, un collège-lycée et un espace à la bibliothèque portent son nom à Toucy. Mais l'héritage de Pierre Larousse va au-delà de ça selon Micheline Guilpain-Giraud. "Je pense que tous les Toucicois sont fier d'avoir Pierre Larousse comme concitoyen. Son nom est mondialement connu aujourd'hui".

Les jeunes de la ville s'y sont mis eux aussi : un dictionnaire amoureux de la littérature dans l'esprit de Larousse écrit par les lycéens, un spectacle musical, ou encore une chorégraphie autour de ses mots et de son oeuvre, voilà tout ce qui est prévu par les collégiens et lycéens de Toucy pour ce bicentenaire.

L'exposition est à retrouver à la salle polyvalente de Toucy les samedi 7 et dimanche 8 janvier entre 10h00 et 12h30, et de 14h30 à 18h00. Elle fera ensuite le tour de toutes les bibliothèques icaunaises jusque mi-novembre.

Plus d'informations sur les événements du bicentenaire sur le site de l'association Pierre Larousse.