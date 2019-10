Toucy : le train Halloween, véritable succès

À Toucy, le train d'Halloween, un événement organisé par l'association des autorails touristiques de l'Yonne rencontre toujours un franc succès. Ces voyages entre Toucy et Villiers-Saint-Benoît affichent toujours complets.

Delphine et sa petite fille de 8 ans participent chaque année au train d'Halloween organisé par l'association des autorails touristiques de l'Yonne

Toucy, France

«Bonjour, un aller pour l'enfer s'il-vous-plaît», demande avec humour Benoît, un Icaunais déguisé en squelette avant de monter à bord du train Halloween. Depuis plus d'une dizaine d'années, l'association des autorails touristiques de l'Yonne organise au moment de la fête dédiée aux morts, plusieurs voyages entre Toucy et Villiers-Saint-Benoît aux sons et aux images d'Halloween.

Des voyages complets

Le train est parti ce samedi 26 octobre à 15h quai 1 voie A comme annoncé par Pascal déguisé en moine mais chef de gare d'un jour. «Je suis bénévole dans l'association depuis pas mal d'années. Des fois je suis conducteur, d'autres je suis chef de gare», raconte-t-il dans son déguisement, tout sourire.

Tout le train est décoré, de citrouilles, de squelettes, de toiles d'araignées - Michèle Romon, bénévole à l'association des autorails touristiques de l'Yonne

Chaque année, les trains affichent complets. «Que ce soit pour Noël, Halloween ou le carnaval, les gens se font passer le mot», commente Michèle Romon, bénévole à l'association. Mais pour célébrer la fête dédiée aux morts dans l'Yonne, les bénévoles de l'association font feu de tout bois pour proposer un spectacle sur rails aux Icaunais. «Tout le train est décoré, de citrouilles, de squelettes, de toiles d'araignées, mais pas trop quand même parce que c'est difficile à nettoyer», sourit Michèle Romon.

Pour Halloween, tous les voyages ont affiché complet très tôt dans l'année. «Certaines personnes réservent même en juin», commente Michèle. Le train, dont le voyage dure une petite demi heure jusqu'à Villiers-Saint-Benoît, peut accueillir une centaine de passagers à bord.

Les Icaunais sont venus nombreux ce samedi 26 octobre pour le train Halloween. © Radio France - Bradley De Souza

Des déguisements en tout genre

À bord de l'autorail, les passagers ont joué le jeu des déguisements. Du loup garou en passant par la citrouille à celui de sorcière comme Delphine, venue avec sa fille de 8 ans. «Je me suis déguisée en sorcière, j'ai une perruque que j'ai customisée avec du sang liquide, une araignée que j'ai accrochée sur moi pour qu'elle soit apparente». Sa fille de 8 ans elle est déguisée en citrouille. «Et c'est elle qui s'est maquillée toute seule », tient à souligner Delphine.

Assise un peu plus loin, Amélie est également venue avec ses enfants. Pour cette mère de famille, le plus important est «de participer à cette fête collective mais surtout de montrer à ses enfants ce qu'est Halloween».

