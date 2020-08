Photos - Toujours autant de succès pour les frivolités bénéventines aux Moutonnades de Bénévent L'Abbaye

Comme chaque année le mouton est mis à l'honneur à Bénévent L'Abbaye à l'occasion des Moutonnades et comme chaque année on peut y déguster les "frivolités bénéventines" : les testicules des ovins cuisinées.

Les frivolités bénéventines font une nouvelle fois un tabac aux Moutonnades de Bénévent L'Abbaye. La commune fête le mouton en version réduite cette année en raison de la crise sanitaire. Les stands sont moins nombreux et l'événement se déroule sur une seule journée, ce samedi. Mais la spécialité culinaire à base de testicules de moutons servie pour l'occasion, séduit toujours autant les Creusois et les touristes.

Très appréciées par les connaisseurs et objet de curiosité, ce samedi, il faut faire preuve de patience avant de pouvoir savourer son assiette de frivolités.

La queue est longue devant le stand de frivolités ! © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

C'est très bon !

Guy goûte pour la première fois et le verdict tombe : "Je ne m'attendais pas à ça, c'est très bon !" constate le vacancier venu de Narbonne dans l'Aude. "C'est plus tendre que le rognon et l'ail et le persil relève le goût" poursuit le critique culinaire improvisé.

Guy est ravi après sa première dégustation de frivolité bénéventine © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

80 kilogrammes de testicules

Cette année, l'association d'La Couilla d'Mautou a préparé 80 kilogrammes de testicules d'ovins _soit celles d'environ 200 moutons_. Mais la recette secrète est bien gardée : "Jamais on ne la dévoilera !" prévient Jean-Paul Sénéchal, le secrétaire de l'association.

Les bénévoles de l'association de la Couilla d'Mautou sont sur le pont © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

On sait quand même qu'elles sont poêlées avec de l'huile, du beurre persil et une petite touche de vinaigre !