Toujours fermé, le cinéma Le Colbert à Aubusson s'invite chez les Creusois

Les fauteuils rouges ont beau prendre la poussière, au cinéma Le Colbert à Aubusson (Creuse), pas question de rester les bras croisés ! Le cinéma s'invite chez les spectateurs à travers la plateforme en ligne La 25e heure : l'équipe choisit toutes les semaines une sélection de cinq films ou documentaires, à regarder pour cinq euros. Une manière de faire patienter ses fidèles avant la réouverture, le 22 juin, et de remettre un peu d'argent dans la trésorerie.

Faire patienter les spectateurs ... et récolter quelques euros

Les spectateurs ne peuvent pas aller au cinéma Le Colbert … alors c’est le cinéma qui vient à eux, avec ce message : "On est toujours là !, explique Gilles Pallier, le président de l'association qui gère le cinéma. On n'a pas encore rouvert, mais on pense à vous, et on vous propose une sélection de films du mercredi au mardi suivant."

Tout se passe en ligne, sur la plateforme La 25e heure. Il faut s'inscrire, et surtout penser à mettre son code postal : "ça permet de proposer des films en relation avec votre localisation géographique. Comme on est le seul cinéma à le faire chez nous, vous serez amenés vers notre programmation", détaille Gilles Pallier. L'accès au film est payant, mais c'est moins cher qu'un billet pour une place de cinéma "en vrai". Surtout, une partie est reversée au Colbert : "il y a deux euros pour le distributeur du film, un euros pour la plateforme et deux euros pour nous."

Des montants qui ne sont pas énormes, mais qui comptent dans cette période : "On est en fermeture sèche, reconnaît Gilles Pallier. Depuis deux mois tout s'est arrêté : la vente de billets, de confiseries à l'entrée ... le moment est difficile." Le président de l'association n'a pas la prétention de rivaliser avec les grandes plateformes, type Netflix, au catalogue déjà très étoffé : "On veut ré-habituer notre public à venir chercher ce qu'on propose. C'est nous qui faisons la programmation, et choisissons de mettre en lumière des coups de cœur, des documentaires étonnants ... comme on en a l'habitude par ailleurs."

Un choix de programmation pour tous les âges

Côté programmation, l'équipe du Colbert s'est attelée à trouver des films pour tout les goûts, avec pour cette première semaine une comédie, un documentaire et un film pour les enfants notamment, récents (ou un peu moins), avec dans les semaines qui arrivent "une avant-première avec un film pour les enfants projeté tous les jours à 16h", souligne Gilles Pallier.

Voici le programme de la première semaine, du 3 au 9 juin (toutes les séances sont à cinq euros sauf contre-indication) :