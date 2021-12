Toujours ouverts malgré une chute des fréquentations : les "loisirs" indoor alsaciens en plein casse-tête

Pas fermées, mais vidées de clients : les sociétés de loisirs "indoor" alsaciennes prennent de plein fouet la nouvelle vague de contaminations au covid-19. Privée d'une partie de leur clientèle, elles demandent aujourd'hui de l'aide au gouvernement pour faire face.

Une chute des fréquentations ... dans une période décisive

_"Depuis les annonces du gouvernement fin novembre, c'est annulation, sur annulation, sur annulation", _témoigne Olivia Vidic, la gérante de la société d'escape game Amaze-In à Strasbourg. Alors que le gouvernement a appelé tout le monde à la prudence face à la cinquième vague de covid-19, l'immense majorité des entreprises qui avaient réservé dans sa salle de jeux ont finalement annulé leur session. "On a perdu 10 000 euros de chiffre d'affaire en quatre jours".

Même constat chez Dooz, un autre escape game historique de la ville, où la fréquentation a chuté de 65% par rapport au mois de novembre. "On a aussi beaucoup d'annulations chez les particuliers, parce que les personnes sont contaminées ou cas contact", éclaire Marine Edel, la co-gérante de la société.

Une des salles de jeu de l'escape game Dooz à Strasbourg © Radio France - Jules Hauss

Une situation très problématique, alors que la fin d'année est une période faste pour les loisirs indoor. "On va devoir piocher dans la trésorerie alors qu'en temps normal on réalise l'équivalent de plusieurs mois de chiffre d'affaire sur la période", résume l'autre co-gérant de Dooz Frédéric Ladrière.

On n'a pas encore notre Philippe Etchebest

Face à ces chutes de fréquentation, ces entreprises auraient besoin d'une aide du gouvernement. Mais beaucoup d'entre elles ne rentrent pas dans les critères, notamment pour accéder à l'aides aux charges fixes. "Il faut avoir perdu 50 % du chiffre d'affaire par rapport à 2019. Sauf que moi entre temps j'ai ajouté une salle, et plusieurs activités, donc je n'ai pas perdu autant en matière de chiffre d'affaire... tout en ayant beaucoup plus de charges à payer", résume Olivia Vidic.

Aération, désinfection : le protocole sanitaire est lourd à respecter pour le personnel © Radio France - Jules Hauss

Une situation injuste selon Frédéric Ladrière, lui aussi privé d'aides. "Pendant les confinement, on a cherché à relever la tête, en créant de nouvelles salles et de nouveaux concepts. En fait on aurait du ne rien faire pour être tranquilles..."

Les salles d'escape game tentent donc aujourd'hui d'alerter l'Etat... sans grand succès. "La restauration par exemple a été très bien représentée et aidée pendant le confinement. Nous on a un peu de mal à se faire entendre. On n'a pas encore notre Philippe Etchebest..." rigole Oliva Vidic.

Frédéric Ladrière invitent donc ceux qui le peuvent à maintenir leur réservation. "On n'a jamais eu de cluster chez nous. On passe beaucoup de temps à tout désinfecter et on aère les pièces comme il faut pour éviter tout risque."