PHOTOS - Toujours pas de neige à la station du Mourtis

Boutx, France

À la station du Mourtis, nichée à 1350 m d'altitude, les saisonniers attendent toujours que la neige fasse son apparition. La situation n'avait pas été aussi critique depuis 2015.

Le VTT à la place du ski

Les VTT ont pris la place des skis et des snowboards sur la terrasse des magasins de locations dans cette station de sports d'hiver. Fenosoa vient de poser ses valises à la station pour 3 jours. Il avait réservé sa chambre début décembre. "On espérait que la neige tombe. Mais il n'y en a même pas assez pour faire un peu de luge avec les enfants. Un peu déçu quand même", avoue le Toulousain.

La station n'avait pas connu pareille situation depuis 2015 © Radio France - Simon Cardona

À 14h, il fait 17 °C ce mercredi 26 décembre. Pas un nuage dans le ciel. Stéphane et sa petite famille ont troqué les moufles et la combinaison de ski pour le jean et la polaire. "Ce n'est pas la première que ça nous arrive, explique l'habitué. Mais avec le VTT, les balades, on s'organise pour profiter à fond des vacances."

Les VTT ont pris la place des skis chez ce loueur © Radio France - Simon Cardona

"La saison n'est pas encore fichue"

Les vacances de Noël sont cruciales pour la station : c'est 20 % du chiffre d'affaires de la saison d'hiver. "Le vélo, les courses d'orientation, c'était des propositions qu'on faisait par défaut, affirme François gérant du Tuc de L'Étang. Aujourd'hui, on ne se pose plus la question, on propose ça toute l'année. Quand les clients réservent une chambre, ils n'annulent pas. Ils trouveront toujours une activité de plein air à faire à la station du Mourtis."

Igor voulait faire découvrir la neige à son fils Michel. C'est raté © Radio France - Simon Cardona

"C'est vrai que pour l'instant on a eu très peu d'annulation, renchérit Christophe Esparseil, le directeur de la station. Mais si ça reste dans l'état dans les semaines qui suivent, on va forcément en avoir. Ce n'est pas la même clientèle. Dès la semaine du jour de l'An, les clients ne pensent qu'au ski."

S'il n'y a toujours pas de neige en fin de semaine, la station va quand même ouvrir ses pistes... mais pour la trottinette tout terrain.