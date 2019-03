Nantes : une bonne cuvée pour le tourisme en 2018

Le maire de Nantes Johanna Rolland a présenté ce lundi le bilan touristique de l'année 2018. Le nombre de nuitées dans la cité des Ducs est en hausse de 4% par rapport à 2017. Il atteint plus de 3,3 millions. Le Jardin des Plantes est lui le site le plus fréquenté.

Nantes, France

Toujours plus de touristes et de nuitées à Nantes en 2018. Le bilan touristique a été dévoilé ce lundi par le maire de Nantes Johanna Rolland. En tout, la cité des Ducs comptabilise plus de 3.300.000 nuitées dont 600.000 uniquement en été avec un pic de fréquentation en juin et en août. Dans les hôtels, la plupart des clients sont Français. Environ 87%. Les autres sont Anglais, Espagnols et Allemands. Le tourisme d'affaires fonctionne lui très bien avec 800 000 nuitées soit un quart de la totalité.

Le Jardin des Plantes, site le plus visité à Nantes

Situé près de la gare, le Jardin des Plantes est la première destination touristique à Nantes avec 2,5 millions de visiteurs en 2018 soit une moyenne 7.000 par jour. Succès populaire également pour le château des Ducs avec pratiquement 340.000 visiteurs en 2018. C'est 100.000 de plus qu'en 2017. En revanche, les Machines de l'île ont connu une baisse de fréquentation l'an dernier avec 642.000 curieux. Cela s'explique notamment par une désaffection des habitants de la région.