Toulon s'apprête à fêter le retour de Sébastien Destremeau, dernier du 8è Vendée Globe à la voile

Avec de petits moyens, Sébastien Destremeau a réussi l'exploit de terminer le mythique tour du monde à la voile, en solitaire, sans escale et sans assistance. Le navigateur sera accueilli en héros ce samedi dans sa ville de Toulon. ll s'est confié ce vendredi matin sur France Bleu Provence.

France Bleu Provence : Toulon vous prépare une très belle fête ce samedi. Vous allez arriver dans la superbe rade toulonnaise avec votre bateau Technofirst Faceocéan pour une parade en mer. Ce sera un grand moment de votre aventure ?

Sébastien Destremeau : Rentrer à la maison après une aventure pareille, ça va être génial ! On va vivre une grande émotion pleinement avec celles et ceux qui viendront nous accueillir. Plus de cent bateaux se sont déjà inscrits à la parade.

FBP : Et pour Toulon c'est beaucoup !

SD : Oui, parce que la Provence n'a pas la même "culture Vendée Globe" que les Sables d'Olonne ou la Bretagne. C'est la première fois de l'histoire qu'un bateau de la région Provence Alpes Côte d'Azur prenait le départ de cette course mythique créée en 1989. Et en plus, je suis allé au bout !C'est une petite pierre dans la grande histoire maritime de Toulon.

FBP : Vous racontez votre incroyable aventure dans un livre qui sort le 8 juin : "Seul au monde, 124 jours dans l'enfer du Vendée Globe" (XO Editions). Vous rappelez que 4.000 alpinistes ont déjà gravi l'Everest mais que seulement 300 navigateurs ont passé le Cap Horn en solitaire, c'est dire l'ampleur de votre exploit ! Qu'est-ce qui a été le plus dur ?

SD : Tout a été dur ! Pendant 124 jours, j'étais constamment sur le qui-vive parce qu'une catastrophe pouvait arriver à n'importe quel moment. Mais il n'y a pas que les 4 mois de course : les 4 années de préparation ont également été émaillées de beaucoup de difficultés. Mais tous ces efforts ont été récompensés par la victoire, la victoire sur moi-même : avoir été l'un des 11 navigateurs sur 18 à boucler ce tour du monde !

FBP : Dans ce 8è Vendée Globe, les médias du monde entier ont surtout parlé de deux navigateurs : Arrmel Le Cléac'h bien sûr (vainqueur en 74 jours) , et puis vous, le dernier, arrivé 50 jours après. C'est "bien joué", ça !

SD : Ca n'a pas été volontaire bien sûr mais c'est vrai que c'est "bien joué" ! On a été créatifs, on a su toucher les gens avec avec nos tout petits moyens. Et du coup, ça a beaucoup fait pour la réussite de l'opération Technofirst Faceocéan.

