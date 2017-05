Toulouse : 18.000 joueurs attendus pour le festival Alchimie du jeu

La 16e édition du festival Alchimie du jeu se tient du vendredi 26 au dimanche 28 mai 2017 à Toulouse. Environ 18 000 visiteurs sont attendus ce week-end, ce qui fait de ce festival du jeu l'un des plus importants de France.

Et si on jouait ? Tout le weekend, du 26 au 28 mai inclus, le Parc des Expositions de Toulouse accueille le 16ème édition du festival Alchimie du jeu. Un événement gratuit, ouvert à tous. L'occasion de plonger et replonger entre amis ou en famille dans l'univers des jeux de sociétés. D'autant que sept Français sur dix en possèdent un, chez eux, à la maison.

Pour certains visiteurs c'est l'occasion de se replonger dans leur jeux préférés (Monopoly, Scrabble, Trivial Poursuit et autres Cluedo...). Pour d'autres c'est le moment idéal pour essayer de nouveaux jeux, des jeux qui ne sont même pas encore sortis dans les magasins. Il en existe forcément un qui convient à votre âge, votre envie, vos qualités... et votre degré de patience. Jeux de société, jeux de construction, jeux coopératifs, jeux de rôles, escape-game, jeux surdimensionnés… Et pour les créateurs, le festival Alchimie du jeu peut aussi être une aubaine : le rendez-vous bénéficie d’une telle notoriété que les éditeurs de jeu envoient leurs chasseurs de têtes afin d’y dénicher de futurs talents.

Des centaines de tables sont mises à la disposition du public. Des bénévoles sont présents pour expliquer les jeux et accompagner les visiteurs. Et puis l'accueil est également adaptés pour les personnes handicapées. Les allées notamment, entre les différentes tables de jeux, sont volontairement élargies afin de permettre le passage des personnes en fauteuil roulant.

En pleine expansion depuis quelques années, le marché du jeu enregistre une hausse constante des ventes et le nombre de titres créés explose. A Toulouse, quatre bars à jeux ont ouvert en l'espace d'un an.

