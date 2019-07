Toulouse : A la Cité de l’Espace, revivez le premier pas de l’homme sur la Lune

50 ans après le premier pas de l’homme sur la Lune, la Cité de l’Espace de Toulouse vous propose de revivre "l’Apollo Day " ce Dimanche 21 Juillet avec astronautes et scientifiques et des animations. L’entrée est gratuite.

Toulouse, France

Le 21 Juillet 1969, 600 millions de spectateurs ont les yeux rivés sur leur poste de télévision, tous veulent assister à l'exploit historique, le premier pas de l'homme sur la Lune. Neil Amstrong sera le premier à poser son pied sur la Lune, et à prononcer le fameux : « Un petit pas pour l'Homme, mais un pas de géant pour l’Humanité ».

Mes grands-parents n’y croyaient pas !

Le premier pas de l'homme sur la Lune. On vous parle biensûr d'un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaitre. Mais pour ceux qui l'on vécu, c'est un souvenir inoubliable.

« Je m’en souviens – dit Julien – nous avions tout juste la télévision chez nous et je me souviens que mon grand-père était assis et regardait ces images du premier pas sur la Lune.

Il a été le seul de la famille à se lever et à dire que c’était du cinéma, que ce n’était pas possible, il n’y croyait pas. Moi à l’époque, j’avais 18 ans, c’était une nouvelle aire qui s’ouvrait pour nous.

Le premier pas sur la Lune © Radio France - @Nasa

Votre pas sur la Lune

50 ans après, la Cité de l'Espace à Toulouse vous propose de revivre cet "Apollo Day", une journée inédite et gratuite ce Dimanche 21 Juillet, avec toute une série d'animation autour du module lunaire de 14h à 22h30 , et avec des scientifiques, astronautes, et témoins direct des missions Apollo .

Dans les jardins de la Cité de l'Espace, autour d'une réplique grandeur nature du module lunaire, vous pourrez revivre deux moments forts de cette mission Apollo 11 sur la Lune, explique Jean-Baptiste Desbois, le directeur de la Cité de l'Espace

Tout au long de la journée, de nombreuses animations seront proposées : En plus de la découverte du Module Lunaire, une animation immersive permettra au public de ressentir, tels les astronautes de la mission Apollo 11, les mouvements de leur corps comme s’ils étaient sur la Lune, de jouer à reproduire cette marche avec des danseurs professionnels. Les visiteurs reproduiront ensemble l’empreinte du pas de géant réalisé par les astronautes , et à 21h56, heure exacte à laquelle Armstrong a posé le pied sur la Lune , un spectacle sera proposé au public autour du module lunaire et dans les jardins.

L'empreinte du premier pas sur le sol lunaire - @Nasa

Les temps forts de l'Apollo-Day

14h45 : Les défis des missions Apollo – Scène principale

Avec François de Closets, journaliste lors des missions Apollo, Ron Paulus, ingénieur NASA à l’époque d’Apollo, Claudie Haigneré, astronaute ESA marraine de la Cité de l’espace, Jean-François Clervoy, astronaute ESA, Simon Hankinson, Consul des USA à Marseille et Tim Tawney, représentant de la NASA en Europe.

15h17: SHOW ALUNISSAGE – LM

16h15: Le Retour sur la Lune – Scène principale

Avec Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, Matthias Maurer, Astronaute ESA, Tim Tawney, représentant de la NASA en Europe, des représentants Airbus DS et Thales Alenia Space.

18h : Vivre sur la Lune – Scène principale

Avec Claudie Haigneré, astronaute ESA et marraine de la Cité de l’espace, Emmanuel Dufrasnes, ingénieur et architecte, Philippe Perrin, astronaute français et Sylvestre Maurice Astrophysicien à l’IRAP

20h : Notre Apollo Day – Scène principale

Avec notamment Philippe Perrin, astronaute français, Jean Schulz et Melissa Menta, Peanuts Worldwide, Jean-Marc Matos, chorégraphe

21h00: Premiers pas – Scène principale

Avec François de Closets, journaliste lors des missions Apollo, Ron Paulus, ingénieur NASA à l’époque d’Apollo, Jean-François Clervoy, astronaute ESA et Matthias Maurer, Astronaute ESA, Tim Tawney (NASA representative in Europe), Simon Hankinson (Consul des USA à Marseille)

Les trois astronautes américains qui ont marché sur la Lune - @Nasa

Préférez les transports en commun

15 000 à 20 000 personnes sont attendues à la Cité de l'Espace pour cet "Apollo Day " de 14 h à 22h30. L'entrée est gratuite. Il faut simplement se pré-inscrire sur le site de la Cité de l'Espace.

Ce Dimanche, ne vous rendez pas à la Cité de l'Espace en voiture. Empruntez plutôt les transports en commun. Des navettes gratuites sont mises en place depuis le terminus du métro Balma-Grammont, et depuis le parking du Leroy-Merlin à Balma. Vous pouvez aussi emprunter la ligne 37 et le Linéo 1.