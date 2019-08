Toulouse : Aéroscopia va accueillir 5 nouveaux avions dont l'A380

Toulouse, France

C'est un tournant pour Aéroscopia, le musée aéronautique qui a ouvert ses portes en 2015 à Blagnac, s'apprête à recevoir 5 nouveaux avions dont un A380, le très gros porteur d'Airbus, le plus gros avion du monde qui essuie un échec commercial et dont la production va s'arrêter d'ici 2021, mais qui continue de plaire au public. Des travaux sont en cours depuis le mois de novembre 2018 pour terminer le tarmac nord sur lequel il sera installé aux côtés d'un A320, d'un A340-600 et de deux ATR.

L'A380 pourra se visiter début 2020

Les avions seront installés fin août, mais les visiteurs devront attendre le mois de novembre pour pouvoir se promener entre les appareils et jusqu'au 1er trimestre 2020 pour visiter l'intérieur de l'A380. Pour Vicenta Molinero, la responsable de la promotion du musée pour Manatour, c'est un événement.

Les visiteurs pourront découvrir sur le pont principal l'avion à nu, avec ses systèmes hydrauliques, électriques et électroniques. On verra aussi les bonbonnes de lest installées pour mener les essais en vol. Et ce n'est pas tout, il y aura aussi une partie cabines, avec des cabines de luxe et des cabines du futur où les gens pourront rêver - Vicenta Molinero

Les visiteurs trouveront également des vidéos dans cet avion pour comprendre le processus de fabrication.

Un Airbus A380 en vol. Août 2019. © Radio France - Benjamin Fontaine

L'A320 inauguré par Lady Di

Cet A380 a été donné par Airbus à Aéroscopia, tout comme un A340-600 et un A320, l'avion best seller. Celui que l'avionneur a mis à disposition n'est pas n'importe lequel, "c'est le 1er, celui qui a réalisé son premier vol en 1987 et qui a été inauguré par le prince Charles et lady Di" explique Vicenta Molinero.

Il y aura également 2 ATR à Aéroscopia, un ATR-42 et un ATR-72. Et c'est là aussi un événement puisqu’il n'y avait pas encore d'appareils fabriqués par le deuxième avionneur toulousain dans ce musée qui accueille un peu moins de 190 000 visiteurs chaque année, déjà attirés par le Concorde et l'A400M.