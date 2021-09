Toulouse Capitole Perche : les spectateurs au rendez-vous malgré la pluie

Pour cette deuxième journée du Toulouse Capitole Perche, ce samedi 18 septembre, les spectateurs sont venus en nombre place du Capitole pour apercevoir les athlètes et découvrir le saut à la perche, sport encore peu démocratisé. Beaucoup sont restés malgré la pluie.

La première édition de la grande fête de l'athlétisme, c'était ce vendredi 17 et ce samedi 18 septembre en plein centre-ville de Toulouse. La place du Capitole s'est transformée en véritable piste d'athlétisme pour le "Toulouse Capitole Perche."

Après une première journée très ensoleillée, les athlètes ont dû faire avec la pluie ce samedi. Mais les spectateurs étaient quand même au rendez-vous et ont largement mis l'ambiance.

"Personnellement, je ne suis pas trop ce sport. J'ai eu envie de venir voir, et c'est une belle découverte. Je suis vraiment contente que ce soit ici, on voit tout de près, c'est impressionnant, incroyable", sourit Lila, accoudée à une barrière derrière les sautoirs. Bernard aussi découvre le saut à la perche en vrai, pour la première fois. "C'est très spectaculaire là, quand on voit à la télé ce n'est pas du tout la même chose ! Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes, je pense que ça peut les intéresser".

Démocratiser le saut à la perche

Les spectateurs ont pu voir et encourager de nombreux athlètes internationaux, notamment le Français Valentin Lavillenie, frère de Renaud Lavillenie. Et pour ceux qui ont voulu tester après avoir vu la performance des athlètes, des ateliers d'initiation au saut à la perche étaient également organisés.

Les enfants, eux aussi, ont pu s'initier au saut à la perche place du Capitole. © Radio France - Léa Dubost

"Le public a l'air content, les athlètes aussi, le cadre est magnifique, franchement je pense qu'on a réussi notre pari. Le but, c'est vraiment de démocratiser cette discipline qui parait inaccessible, rendre les choses un peu spectaculaires", explique le fondateur de l'événement Henry Maitre.

Il espère inscrire le "Toulouse Capitole Perche" dans la lignée des Jeux olympiques 2024, et ainsi organiser une nouvelle édition dès l'année prochaine.