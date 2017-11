Toulouse : ce week-end, 7e édition du festival des Etoiles et des Ailes

La 7e édition du festival Aérospatial Des étoiles et des ailes c'est tout ce weekend (11 et 12 novembre) à la Cité de l'espace de Toulouse. L'année dernière l’événement avait attiré 20.000 visiteurs.

Ce weekend, les 11 et 12 novembre, se tient la 7e édition du festival Aérospatial des Etoiles et des Ailes. C'est à la Cité de l'espace (de 10h jusqu'à 18h). L'année dernière l’événement avait attiré 20.000 visiteurs mais aussi plus de 700 élèves avec une journée spéciale scolaire jeudi 9 novembre. Au programme : 4 jours pour réunir petits et grands, néophytes et initiés au milieu des étoiles. Conférences, débats, animations, projection de films, et tout plein d'autres choses que peuvent faire les curieux.

Quelles activités au festival Des étoiles et des ailes ? Copier

Il est possible de rencontrer de nombreux passionnés et chercheurs avec qui échangé sur le ciel et l'espace © Radio France - Stéphane Garcia

Parmi les activités, ce qui attire le plus la foule ce sont les simulateurs. Il y en a de toutes sortes. Dans la cabine de son planeur, le manche entre les mains, c'est la première fois que Thibaut, 6 ans, s'essaye dans un simulateur. "J'avais les pédales et un moniteur a côté qui m'expliqué comment faire. J'ai pu faire des loopings, me mettre sur le dos et puis ensuite j'ai tenté de faire un atterrissage, que j'ai raté". Sous le chapiteau de l'armée de l'air les visiteurs peuvent s'affronter dans des simulateurs d’alpha-jet, une course où les six concurrents doivent tenter de marquer le plus de point en suivant l'avion devant. "C'est très compliqué parce que ça tourne dans tous les sens sur l'écran. Maintenant c'est dommage qu'on ne ressente pas les vibrations des appareils", raconte Mélanie.

Dans la cabine d'un alpha-jet de la patrouille de France, on doit suivre un petit point sur l'écran pour marquer le plus de points possibles © Radio France - Stéphane Garcia

L’événement fait aussi la part belle aux drones. On peut essayer des pilotes ces petites araignées volantes, mais on peut aussi voir ce que fait le drone. Pour cela, il faut s'équiper d'un casque de réalité virtuelle sur la tête et on voit ce que filme l'appareil. "Quand j'ai mis le masque ça m'a fait tout bizarre, en plaisante Léo, 7 ans. C'est comme si on était dans un autre monde et on a l'impression d'être une mouche".