Des chanteurs "livrés" à domicile le temps d'une chanson à Toulouse

Vous avez peut-être pris l'habitude de vous faire livrer des plats à domicile... Désormais, ce sont les chanteurs qui viennent sonner à votre porte! La salle de spectacle du Bijou lance sa propre initiative, "Delivreznoo".

Une "livraison de chanson à domicile" et un petit clin d’œil à la plateforme de livraison Deliveroo, avec un principe tout aussi simple. De 11h à 18h, chacun peut réserver un créneau.

Moyennant un prix tournant autour des 5 euros, un artiste vient jouer chez vous, dans votre salon ou votre jardin le temps d'une chanson... ou deux. L'idée étant surtout de recréer du lien avec le public, après des mois sans rencontre et sans concert.

L'idée d'aller voir les gens un par un chez eux, c'est venu comme ça. On va discuter un peu, chanter une chanson et ainsi de suite. La particularité, c'est qu'il n'y aura pas de technique, l'artiste vient avec sa guitare, c'est simple et très accessible. On a surtout envie de repartager du temps, des expériences, des bouts de vie avec le public" - Pascal Chauvet, le directeur du Bijou à Toulouse.