Toulouse, France

Le 30 mai dernier, Simon et ses copains se rendent comme toutes les semaines à l'entraînement. Il n'est pas à la même heure que d'habitude mais personne ne sait vraiment pourquoi. Seulement que les jeunes joueurs de 10 ans vont jouer "avec des plus grands, pour voir pour l'année prochaine". Il s'agit en fait d'une séance de sélection.

"C'est immonde"

À la fin de l'entraînement, la quarantaine d'enfants est réunie au vestiaire. On leur signifie alors que 18 d'entre eux ne sont pas autorisés à rester. C'est le cas de Simon, 10 ans, qui ne comprend pas cette décision. Sa mère, Stéphanie non plus. Ce 30 mai elle voit son petit garçon rentrer à la maison déçu. Son grand frère, qui était aussi présent dans les vestiaires, lui, est en "rage". Il raconte que l'un des entraîneurs a expliqué à un enfant "qu'il était "tellement mauvais qu'il valait mieux [qu'il] arrête définitivement le foot". Des propos intolérables pour Stéphanie qui a signé une pétition avec d'autres parents pour dénoncer l'attitude du club.

Le coach des enfants, Medy, a carrément décidé de quitter le club après cet incident. Pour des raisons personnelles mais aussi car il ne s'est pas reconnu dans la façon de faire du club, qui n'a même pas concerté les éducateurs comme lui.

"J'ai beaucoup de mal à concevoir qu'on puisse priver des gamins du plaisir de jouer au foot [...] Ce n'est pas le foot que j'ai envie de voir" - Medy, le coach des enfants

Depuis, aucune réaction de Toulouse Métropole Football Club. Et aucune autre explication donnée aux enfants ou aux parents. "Ils ont détruit des passions", regrette Stéphanie" On parle de petits garçons de dix ans, ils ont détruit leur rêve, je trouve que c'est immonde", poursuit la maman.

Pour Stéphanie, la maman d'un des enfants exclus, l'attitude du club est "immonde" Copier

Une attitude "indéfendable" pour la Ligue de Football

Le président de la Ligue de Football d'Occitanie, Michel Charrançon, lui est plus modéré. Il comprend la nécessité pour certains clubs de faire de la sélection, surtout quand la demande est très forte comme en cette année de Coupe du Monde. En revanche, il dénonce la façon dont le club l'a annoncé aux enfants. Une "attitude malheureuse" et "indéfendable" selon lui.

La Ligue qui va contacter le club pour demander des explications, promet Michel Charrançon. Le président du Toulouse Métropole Football club, lui, n'a pas répondu à nos sollicitations.