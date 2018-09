Toulouse, France

C'est un peu le festival de Cannes des séries d'animation et des dessins animés. Toulouse accueille cette semaine le 29e Cartoon Forum. Plus de 950 professionnels du cinéma d'animation viennent de toute l'Europe pour se rencontrer et faire leur marché, aussi bien des producteurs, que des représentants de télévisions à la recherche de futurs programmes pour leurs chaînes.

C'est un rendez-vous important pour les professionnels de la ville. A Toulouse, la filière du cartoon représente près de 200 emplois et 7 studios tirées par le succès de TAT Production et ses As de la jungle. On le sait moins, mais il y a aussi plusieurs écoles, pour former aux métiers des films d'animation, comme l'ESMA (Ecole Supérieure des Métiers Artistiques) à Auzeville-Tolosane ou l'école Ariès, installée boulevard de l'Embouchure à Toulouse.

Faire vivre des personnages derrière un ordinateur

"Nous formons des concepteur 3D", explique la directrice Carole Doquier. L'école Ariès accueille environ 80 jeunes chaque année qui suivent une formation en 3 ans. Ils apprennent aussi bien à écrire un projet, qu'à le créer en 3D et à faire la post-production avec les effets spéciaux. La création en 3D est un exercice particulier et complexe, différent du cinéma d'animation classique.

Quand on fait un film en stop motion du genre Wallace et Gromit, on se retrouve avec des personnages en pâte à modeler, des lumières qui éclairent la scène et une caméra. Nous on fait la même chose, mais tout sur ordinateur. Les éléments de décor, on va les modéliser, et ensuite on va mettre nos personnages nous-mêmes en 3D, au lieu de faire des poupées de chiffon ou de pâte à modeler - le formateur 3D Mathieu Bloch

.

Et pour faire vivre en suite ces personnages en 3D, il faut beaucoup de travail. C'est ce qui plait à Rémi Cuxac, un Carcassonnais de 21 ans qui suit la formation. Il explique : "pour animer un personnage, il faut savoir comment il bouge, il faut analyser l'anatomie, il faut faire des recherches à côté. Quand on fait de l'architecture, on doit se renseigner sur la manière de faire les plans."

Mobilité et débouchés

C'est donc une formation assez complète et qui offre pas mal de débouchés. Mais il faut être prêt à bouger. "Dans la réalisation d'un dessin animé, à un moment précis on aura besoin de personnes pour faire la modélisation 3D, mais c'est sur quelques mois et après on n'a plus besoin d'elles. Il faut donc changer constamment de studios et être très mobiles. Il n'y a pas beaucoup de CDI" explique la directrice. Pour autant, elle ne s'inquiète pas pour ses étudiants, car la filière du cinéma d'animation se porte bien en France et surtout "le métier de concepteur 3D intéresse de plus en plus l'industrie et les entreprises aéronautiques". Il y a de plus en plus de débouchés.

