A Toulouse, l'orgue de la basilique Saint-Sernin est rénové grâce au financement participatif

Après la girafe Twiga au Museum et l'orchestre du Capitole, la mairie de Toulouse remet ça et en appelle à la solidarité des donateurs, particuliers et entreprises, pour participer au financement de la révision complète de l'orgue de la basilique Saint-Sernin.

Cet orgue, qui remonte au XIXe siècle, créé par le célèbre facteur d'orgue Aristide Cavaillé-Coll en 1889, est réputé dans le monde entier. Il a toujours été entretenu avec quelques petites modifications dans le courant du XXe siècle, mais cela fait 20 ans que cet instrument d'envergure - il compte trois claviers et un pédalier - n'avait plus été rénové.

L'orgue de Saint-Sernin compte trois claviers et un pédalier. © Radio France - Magalie Lacombe

156.000 euros de travaux pour rénover cet orgue d'excellente facture

Cette fois, le travail à faire est important - les travaux commencé en novembre dernier doivent durer jusqu'en juin - et est estimé à 156.000 euros. Il s'agit de ce qu'on appelle un "relevage" qui permet de dépoussiérer l'instrument et de changer les pièces vieillissantes.

La ville de Toulouse choisit d'étendre le financement participatif aux travaux de rénovation du patrimoine pour "permettre de réaliser plus de travaux ou de les réaliser plus vite", assure l'adjoint à la culture, Francis Grass.

Il était vraiment nécessaire de faire quelque chose et il faut vraiment le grand orgue pour remplir un édifice aussi vaste, parce qu'il y a ce gouffre à remplir en plus avec les cinq nefs, les bas-côtés en haut. Il faut lui donner du muscle pour arriver jusqu'au bout - Jean-Claude Guidarini, l'un des 4 organistes à la basilique Saint-Sernin

Le grand orgue de la basilique Saint-Sernin sert pour les étudiants du conservatoire, pour toutes les messes aussi bien sûr. "Les mécanismes étaient fatigués, les écrous ne tenaient plus et les axes étaient cassés", précise Jean-Claude Guidarini, l'un des organistes. C'est la Manufacture d'orgue Robert frères de Nantes qui se charge de lui redonner tout son lustre.

la Manufacture d'orgue Robert frères de Nantes se charge de la rénovation de l'orgue de Saint-Sernin. © Radio France - Magalie Lacombe

