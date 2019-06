Toulouse : la base de loisirs de Sesquières propose un nouveau téléski nautique cet été

Les sociétés Labellemontagne et Wam Park investissent au total 1,2 million d'€ sur le site. Elles bénéficient d'une délégation de service public de 20 ans.

Toulouse, France

Wam Park. Derrière ce nom se cache le tout nouveau téléski nautique du lac de Sesquières au nord de Toulouse. Un espace loisirs aménagé sur la partie sud du plan d'eau, côté discothèques, et qui propose désormais : deux téléski nautiques, une aire de jeux gonflables sur l'eau et des pontons de bois pour s'installer sur des transats. La mairie a fait une délégation de service public pour 20 ans à deux sociétés (Labellemontagne et Wam Park) qui ont investi 1,2 millions d'€. La municipalité récupérera une redevance annuelle de 227 000€.

Un téléski remplacé, un autre rénové

Le Wam Park propose un petit téléski de 118m à basse vitesse pour les débutants; un grand téléski plus haut, plus rapide et long de 676m. Romain Llobet est le directeur général de Wam Park développement :

"Le but c'est que les familles viennent passer une journée ici quand elles ne sont pas à la plage. C'est un peu un autre Toulouse plage. On espère atteindre les 40 000 visiteurs sur la saison. 20 000 usagers des téléskis et 20 000 pour les autres activités". Romain Llobet, DG de Wam Park.

À titre de comparaison, la base de loisirs de La Ramée a accueilli plus de 64 000 visiteurs l'été dernier.

La partie jeux gonflables du Wam Park sur le lac de Sesquières à Toulouse © Radio France - Stéphanie Mora

Les deux téléskis nautiques sont réglés à des vitesses différentes pour permettre aux débutants et aux confirmés de pratiquer © Radio France - Stéphanie Mora

Un quartier en cours de requalification

Le lac de Sesquières se trouve au carrefour de deux projets de Toulouse métropole : la volonté d'équiper les plans d'eau de la ville et requalifier ce secteur nord qui ne jouit pas d'une bonne réputation.

"À partir de novembre, à Sesquières il y aura la construction d'un Water jump de l'autre côté du lac ce qui spécialisera la base de loisirs dans les sports aquatiques. Un objectif qui nous tenait à coeur pour changer le visage de cet espace qui était un peu une zone abandonnée ces dernières années avec des nuisances, des passages de gens du voyage... En occupant l'espace, on change le regard et on permet aux métropolitains de se réapproprier ce lieu" Vincent Terrail-Novès, vice-président de Toulouse métropole en charge des sports.

Et comme pour le nouveau golf de Ginestous, la métropole a imposé aux délégataires d'accueillir chaque année 750 enfants des quartiers défavorisés pour les initier à ce sport de glisse.