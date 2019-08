Toulouse : la Garonne transformée en terrain de rugby pendant 3 jours

Toulouse, France

Ça va être l'un des événements de la rentrée à Toulouse : la Garonne transformée en terrain de rugby. Du 13 au 15 septembre, le WateRugby débarque dans la ville rose à la Daurade. L'occasion de découvrir ce sport inventé par 3 anciens joueurs du Stade Toulousain, Yann Delaigue, Francis Ntamack et Cédric Desbrosse plus leur associé Stéphane Rouault.

Le principe est simple. Les joueurs s'affrontent par cinq sur un terrain flottant de 40 m de long et de 35m de large. Pour marquer un essai, il faut plonger.

30 anciens internationaux de rugby

Depuis 2 ans des compétitions sont organisées sur la côte méditerranéenne. La barge du WateRugby s'est déjà installée dans les ports de Sète, Port-Barcarès ou de Gruissan. Mais c'est la première fois que l’événement rentre dans les terres et s'installe à Toulouse.

Au programme de ses 3 jours : initiation des enfants, dédicaces, pour la première fois un tournoi amateur (les inscriptions sont fermées) mais le clou du spectacle sera le tournoi des anciens internationaux. Le samedi et dimanche 30 stars du rugby vont s'affronter dans 6 équipes. Vincent Clerc, Thierry Dusautoir et Emile Ntamack sont notamment annoncés. Et le public devrait être là en nombre. Au moins, 10 000 personnes sont attendus sur les 3 jours selon la ville.

"C'est important d'avoir du rugby spectacle à un moment où l'on se pose des questions sur le nombre de licenciés, rappelle Kamel Chibli vice-président de la région Occitanie partenaire de cet événement. Cette manière de voir ce sport est un moyen de le rendre attractif peut-être que ça va motiver des jeunes à adhérer alors qu'ils ne l'auraient pas fait en regardant un match sur un terrain classique au fin fond d'un de nos départements."

Et il ne faut pas croire, les joueurs sont ravis de se jeter dans la Garonne malgré la qualité de l'eau. "On a fait quelques douche à la Bétadine lorsqu'on jouait dans certains ports, se souvient Francis Ntamack. Mais là, le fleuve est plus propre."

Et pour que la fête soit complète, il ne manque plus que les actuels joueurs du Stade. "Ils jouent le samedi à la Rochelle, explique Yann Delaigue. Mais l'idée serait qu'ils viennent nous faire un coucou sur les 3 jours et pourquoi pas nous présenter le bouclier de Brennus. On ne sait jamais. Et pourquoi pas aussi un petit plongeon pour les plus kamikazes." Le défi est lancé !