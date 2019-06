Toulouse : la toile attribuée au Caravage vendue avant sa mise aux enchères

Le tableau "Judith et Holopherne" attribué au Caravage qui devait être mis en vente ce jeudi 27 juin à Toulouse a été cédé à un acheteur étranger, a indiqué ce mardi la maison de vente Labarbe.

La toile était exposée à Toulouse depuis un peu plus d'une semaine

Toulouse, France

La vente aux enchères prévue ce jeudi à la halle aux grains de Toulouse n'aura pas lieu. Deux jours avant, la maison de vente Labarbe annonce ce mardi que le tableau a déjà été cédé de gré à gré à un acheteur étranger. Il était mis à prix 30 millions d'euros, mais était estimé entre 120 et 150 millions d'euros.

Exposé dans un grand musée

La maison toulousaine Labarbe précise dans un communiqué, que le tableau "va quitter le sol français", mais le public devrait encore pouvoir en profiter car "il sera prochainement restauré puis exposé dans un grand musée".

Il sera difficile d'en savoir plus car l'accord qui a été trouvé ce mardi entre ce collectionneur étranger et les vendeurs qui ont retrouvé la toile en 2014, est couvert par un engagement de confidentialité pour ce qui concerne le prix et l'identité de l'acheteur.

Un tableau retrouvé dans un grenier

L'oeuvre, Judith et Holopherne, avait été découverte par hasard dans un grenier, il y a cinq ans. Un habitant de la région toulousaine, monté à cause d'une fuite d'eau au dernier étage de la demeure familiale, a découvert un tableau qu'il n'avait jamais vu, un tableau sali mais bien conservé.

Contacté, le commissaire priseur Marc Labarbe le prend pour un tableau de l'école du peintre italien. C'est le spécialiste français du Caravage Eric Turquin qui identifie le tableau, d'une part en se basant sur des lettres qui décrivent ce Caravage perdu depuis des années, et d'autre part à l'aide d'analyses techniques, d'analyses infrarouges et d'analyses de pigments.