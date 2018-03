Toulouse, France

Le défilé commencera à 19h30 depuis la rue Alsace Lorraine. Un passage au donjon du Capitole est prévu pour la remise des clés de la ville par le maire Jean-Luc Moudenc. Puis le cortège reprendra son trajet direction place Esquirol et finira sa course sur le Pont Neuf. C'est là qu'aura lieu la traditionnelle crémation, et cette année, le Roi du Carnaval est remplacé par une Reine.

Mantis, une mante religieuse de cinq mètres de haut

34 chars, dont six motorisés, feront partie du cortège. Parmi eux, Mantis, la reine du carnaval, tiendra la premier rôle. Haute de cinq mètres, "Madame Carnaval 2018" pourra interagir avec les spectateurs avec ses deux bras. La mante religieuse risque d'être au cœur des attentions, et sera même le clou du spectacle. A 22h30, le défilé se finira par la crémation de Mantis sur le Pont Neuf, "un lieu symbolique depuis lequel les Toulousains pourront voir en nombre un beau spectacle pyrotechnique", explique Laurent Vildary, responsable communication du Comité d'Organisation du Carnaval Unifié, le COCU.

Caisses à savon et œufs de Pâques

En amont du carnaval, une course de caisses à savon, déguisée bien sûr, aura lieu le 25 mars allée de l'Esplanade à Toulouse, près du métro Marengo. Une course déguisée et gratuite sur le principe du célèbre jeu Mario Kart, avec quelques obstacles. L'inscription se fait sur l'événement Facebook du carnaval.

Une chasse aux œufs est également prévue le 4 avril près du Musée des Abattoirs à Saint Cyprien. 4000 oeufs en chocolat seront cachés dans le jardin Raymond VI, et à retrouver à l'aide d'énigmes.