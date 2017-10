Toulouse : le musée de la Résistance et de la Déportation ouvre (enfin) le week-end

Depuis le 7 octobre, le musée de la Résistance et de la Déportation de Toulouse ouvre aussi le samedi. Objectif : répondre à la demande et permettre au plus grand nombre de se replonger dans cette partie de notre Histoire. Son directeur, Guillaume Agullo, invité de France Bleu matin.

Le musée de la Résistance et de la Déportation existe depuis 1994 rue des Demoiselles à Toulouse, créé par le Conseil général rebaptisé depuis Conseil départemental. Sa mission originelle était de mettre en contact les jeunes générations avec des résistants, faire en sorte que ces héros portent leur message et transmettent la mémoire. Du lundi au vendredi l'établissement accueille 450 classes toute l'année. En 2014, 18 000 personnes ont visité ce musée dont 12 000 scolaires. "Aujourd'hui il y a urgence à répondre à la demande. le grand public nous poussait" affirme le directeur, Guillaume Agullo.

Un jour de plus, des changements et un agrandissement!

Guillaume Agullo , le directeur du Musée de la Résistance et de la Déportation dans les studios de France Bleu Toulouse © Radio France - Stéphanie Mora

Ce jour supplémentaire permet la tenue d'ateliers hebdomadaires pour les plus jeunes comme "fabriquer votre brassard FFI", dessiner un objet du musée, des conférences plus pointues pour les adultes qui veulent en savoir d'avantage sur cette période, des expositions temporaires plus visibles.

Mais le vrai changement c'est l'agrandissement du musée qui est à l'étude. Guillaume Agullo espère que le projet sera finalisé en 2019-2020. Il s'agirait de "construire une extension à l'arrière du bâtiment, sur une terrasse qui nous permettra d'utiliser tout l'espace pour accueillir plus de classes en semaine. Et en soirée ou le week-end, des animations - pourquoi pas des défilés de modes des années 40? - des concerts de musique d'époque". Guillaume Agullo explique : "si on veut comprendre la Seconde Guerre mondiale, on ne peut pas se limiter à l'étude de la Résistance et de la Déportation. C'est fondamental, d'accord. Mais c'est aussi une période où les gens ont vécu. Et il faut qu'on soit en capacité de parler de ce qu'ils ont vécu"

"De la part du public, on est passé de la volonté de savoir à la volonté de comprendre : pourquoi cela s'est passé? Notre objectif c'est d'apporter des réponses dans un contexte, 2017, qui est un contexte de tensions, de violences. Dans une société fracturée où on s'affronte de plus en plus. Les Résistants sont aussi issus d'un monde - les années trente - assez violent. Chacun avait son histoire et pourtant ils ont su dépasser leurs propres différences pour s'unir. C'est cette part du message qu'il faut qu'on entende en 2017." Guillaume Agullo, directeur du musée de la Résistance et de la Déportation.